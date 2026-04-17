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Prefeitura de Bento Gonçalves retira R$ 2 milhões de obras e cultura para repassar a Câmara de Vereadores

Administração alega que valores foram ajustados dos "saldos" das pastas atingidas. Presidente da Casa explica que o montante é para "futuros gastos" da nova sede e estão dentro do orçamento da obra

Renata Oliveira Silva

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