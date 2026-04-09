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Pré-candidato à presidência pelo Novo, Romeu Zema defende incentivos à indústria em evento da CIC Caxias

Durante a reunião-almoço da entidade nesta quinta-feira (9), o ex-governador de Minas Gerais destacou realizações no Estado do Sudeste, criticou o modelo de governança e defendeu mais incentivos aos empresários

Renata Oliveira Silva

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