Pré-candidato à presidência pelo Novo, Romeu Zema defende incentivos à indústria em evento da CIC Caxias

Pré-candidato Romeu Zema com o presidente da CIC Caxias, Ubiratã Rezler, na reunião-almoço. Antonio Machado / Divulgação

O pré-candidato na corrida para a presidência do Brasil e ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) foi o palestrante da reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul nesta quinta-feira (9). O encontro teve como tema “Desafios e realizações à frente do governo de Minas”.

Zema trouxe alguns dos destaques da gestão à frente do governo de Minas Gerais durante dois mandatos, de 2019 até início de 2026, quando se afastou do cargo para se colocar como pré-candidato à presidência.

No discurso, também criticou o modelo atual de governança pública e frisou como entende o empresariado por ser um integrante da classe.

— Eu sempre fui como a maioria de vocês, pagador de impostos e não recebedor de impostos e tem uma grande diferença. (Eu sou) Quem sempre precisou ralar muito e enfrentar as dificuldades do Estado em vez de estar usufruindo do imposto que é recebido — destacou.

Além disso, seguindo a fala de abertura do presidente da CIC, Ubiratã Rezler, que criticou o debate sobre o fim da escala 6x1, frisando como é preciso investir primeiro em produtividade e depois na "distribuição de tempo", o ex-governador pontuou a necessidade de mais incentivos para a indústria.

— A indústria precisa de investimento. É por isso que a nossa economia anda com o freio de mão do Estado. Não deslancha, não anda. Investimento pequeno significa o quê? Menos modernização, menos competitividade, menos produtividade e, consequentemente, menos melhoria na renda, que foi o que o Bira estava falando aqui a respeito da escala 6x1 — comentou Zema.

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Zema também comentou sobre as articulações políticas que indicavam que ele seria o vice-presidente da chapa do pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL). Contudo, reafirmou que não recebeu convite formal.

— Me sinto honrado de estar sendo lembrado, isso comprova que fizemos um bom trabalho em Minas Gerais, caso contrário, não concorreria, mas nunca houve um convite formal, tem que ficar muito claro isso. E nós queremos elevar esse debate. Temos boas propostas, propostas que a classe política tradicional, muitas vezes, não aprecia, e vamos até o final. Eleição é sempre imprevisível. Então, eu estou muito acostumado a estar no pelotão atrás e na última volta do grande prêmio, muita coisa acontece. Eu até brincava: "Quem sabe eu que vou chamar o Flávio para ser meu vice" — comentou Zema.

O evento contou com a presença de outros políticos, como o deputado federal Marcel van Hattem, o deputado estadual Felipe Camozzato e a vereadora Sandra Bonetto. O novo filiado ao partido, o vereador Hiago Morandi, chegou quase no final do evento, mas aproveitou para fazer um registro ao lado de Zema e dos colegas de partido.

Quem é Romeu Zema