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Prazo para regularização do título eleitoral se encerra em 20 dias; cartório de Caxias do Sul promove mutirões nos finais de semana

Nos dias 25 de abril e 1º, 2 e 3 de maio, o espaço localizado no centro da cidade estará aberto para receber a população. Também será feita a confecção do primeiro título e transferências de domicílio. O prazo final é 6 de maio 

Renata Oliveira Silva

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