Prazo para regularização do título eleitoral se encerra em 20 dias; cartório de Caxias do Sul promove mutirões nos finais de semana

O período de regularização da situação eleitoral se encerra no dia 6 de maio. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Faltando 20 dias para se encerrar o prazo para os eleitores regularizarem a situação com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cartório eleitoral de Caxias do Sul anuncia que estará de portas abertas também em dois finais de semana, no sábado do dia 25 de abril e nos dias 1º, 2 e 3 de maio, respectivamente o feriado do Dia do Trabalhador, na sexta, e também sábado e domingo, das 12h às 17h. O objetivo é atender às demandas da população referentes ao cadastro da biometria, confecção do primeiro título eleitoral, transferências ou reativação de documento suspenso. O período de regularização para votar neste ano se encerra no dia 6 de maio.

Nos últimos três meses, quando se iniciaram as campanhas de incentivo, mais de 2,4 mil caxienses já ajustaram as pendências, fazendo com que o número de eleitores aptos aumentasse de 337.387, em janeiro, para 339.787, em março. Segundo o chefe da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski, o crescimento no período foi incentivado pela confecção do primeiro título, seguido das transferências e regularização de documento.

— Nós tivemos muitos alistamentos. Em janeiro, por exemplo, em torno de 45% dos cadastros foram primeiro título e 30% de transferência, então só aí já dá 70%. E ainda há aqueles que fizeram uma atualização no cadastro. Nem todos são os que tiveram o título cancelado — explicou Borowski.

Apesar da redução de eleitores aptos registrada em 2025 em virtude dos 16 mil títulos cancelados, o aumento de alistamentos já fez com que se ultrapassasse a estimativa prevista por Borowski no início de março, que calculava uma queda no número do eleitorado caxiense para o pleito deste ano.

Além disso, o chefe do cartório salientou como é importante que a população não deixe para regularizar os títulos no último dia, por isso a razão dos mutirões nos finais de semana.

— O nosso foco principal aqui vai ser evitar fila no final do fechamento do cadastro. Além disso, estamos dando a oportunidade para aqueles que têm dificuldade de vir nos dias da semana — comentou.

Biometria ainda tem baixo engajamento

Referente ao cadastro da biometria, foi tímida a redução dos 17.826 que estavam com pendências na biometria, sendo que apenas 657 deles fizeram o processo até esta quarta-feira (15). Apesar de o procedimento não impedir o exercício do voto, a iniciativa torna o processo eleitoral ainda mais seguro, ao evitar que uma pessoa vote no lugar de outra, assim como possibilita detectar eleitoras e eleitores registrados mais de uma vez no Cadastro Eleitoral.

Cartório aberto no sábado e domingo

De segunda a sexta-feira, a população caxiense pode buscar o cartório eleitoral das 12h às 19h. Mas nos dias do mutirão, 25 de abril e 1º, 2 e 3 de maio, o atendimento será das 12h às 17h.

Para ser atendido, não é necessário agendamento prévio, basta o eleitor apresentar um documento oficial com foto.

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