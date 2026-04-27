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Nova Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves terá o nome de "Palácio Ernesto Geisel"

A decisão foi aprovada nesta segunda-feira (27) com somente um voto contrário. Na justificativa do projeto assinado pela Mesa Diretora, a denominação tem como objetivo "homenagear o único presidente da República bento-gonçalvense"

Renata Oliveira Silva

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