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Câmaras de pequenos municípios da Serra têm gasto per capita maior que grandes cidades

Há casos em que moradores pagam até sete vezes mais para manter a estrutura do que habitantes de Caxias do Sul, maior cidade da região. Legislativo caxiense gastou R$ 45,6 milhões no ano passado, resultando em despesa de quase R$ 100 por pessoa. Em André da Rocha, por exemplo, o custo foi de R$ 745,50 para cada morador. Dados são informados pelas prefeituras ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) 

Luca Roth

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