Câmaras de pequenos municípios da Serra têm gasto per capita maior que grandes cidades

Câmara de Caxias é a maior da região em número de vereadores e em volume de custos. Porthus Junior / Agencia RBS

Embora os maiores municípios da Serra tenham naturalmente câmaras de vereadores mais onerosas, é nas pequenas cidades que o cidadão gasta mais anualmente para manter as casas legislativas em funcionamento. A reportagem se baseia em um levantamento do Pioneiro e da Gaúcha Serra abrangendo os 49 municípios de cobertura editorial, com dados do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) e do Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Câmara de André da Rocha é a campeã no quesito gasto per capita. Em 2025, a atuação parlamentar da cidade utilizou R$ 846.148,00, o que na prática custou R$ 745,50 para cada um dos 1,1 mil habitantes. O valor saltou 50,7% em relação ao ano anterior, quando a despesa do Legislativo era quitada com R$ 494,57 por pessoa.

Isso significa que, para custear o Poder Legislativo, um habitante de André da Rocha desembolsou no ano passado cerca de 7,6 vezes a mais do que um de Caxias do Sul, o maior município da Serra.

Completam a lista dos cinco legislativos mais caros per capita Pinhal da Serra (2,2 mil habitantes, R$ 546,49 para cada morador), União da Serra (1,1 mil moradores, R$ 459,30 para cada), Esmeralda (3,1 mil pessoas, R$ 455,64 para cada) e Montauri (1,5 mil habitantes, R$ 362,21 para cada).

Fontes: Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) e Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por terem menos que 15 mil habitantes, esses municípios só podem eleger nove vereadores.

Câmara de Bento aumentou gasto em 40%

Ao considerar os municípios com mais de 25 mil habitantes, a Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves se sobressai no tema. A Casa gerou um gasto de R$ 179,34 por morador em 2025. Com 123,1 mil habitantes, a cidade também observou o Legislativo local ampliar as despesas em 40%, na comparação de 2024 para o ano passado, utilizando R$ 22.086.256.

Na sequência vêm as câmaras de Guaporé e de Vacaria, que custaram R$ 126 para cada um de seus contribuintes em 2025. O Legislativo de Gramado aparece em quarto lugar, com R$ 117,58.

Na quinta posição está Caxias do Sul. Embora o Parlamento da cidade gaste um volume de recursos superior em relação aos vizinhos, R$ 45.658.749,77 no ano passado (40% a mais do que em 2024), a cifra se dilui entre os 463,5 mil habitantes. O resultado foi uma despesa de R$ 98,51 para cada morador.

Fontes: Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) e Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número de vereadores nessas cidades varia. Caxias possui um quadro de 23 parlamentares, enquanto Bento tem 17, Vacaria tem 15, Guaporé tem 11 e Gramado tem nove. A Constituição prevê que a quantidade de cadeiras em cada cidade seja proporcional ao total de habitantes.

De uma forma geral, os gastos legislativos abrangem folhas de pagamento, contas de luz, água e internet, eventuais reformas estruturais, contratação de serviços e compra de equipamentos. Segundo o TCE-RS, os dados são informados pelos municípios e passam por validações de sistema e análises de auditoria.

Legislativo de Bento empenha recursos em nova sede. Porthus Junior / Agencia RBS

Contrapontos

Procurado pela reportagem, o presidente do Legislativo de Bento Gonçalves, vereador Anderson Zanella (sem partido), justifica que o exercício de 2025 foi impactado em cerca de R$ 11 milhões por conta das obras da nova sede da Câmara. A construção foi iniciada em 2022. A previsão do parlamentar é de que a mudança de endereço seja efetivada em junho, com a conclusão do projeto.

— Eu assumo meu mandato como presidente em 2025 com uma obra pela metade, com em torno de 60% concluído, e eu tenho que concluí-la. É um ano atípico para comparação de gastos. Também foi preciso mobiliar e equipar (o prédio), não foi somente a construção — defende.

Zanella complementa que parte do orçamento de 2026 ainda será utilizada para quitar a futura Casa Legislativa de 3,6 mil metros quadrados, erguida no bairro Planalto. O custo total da estrutura é estimado em cerca de R$ 26 milhões.

Os valores utilizados pelo Legislativo de Bento em 2025 estão dentro dos 6% de limite legal previstos para uso do orçamento do município.