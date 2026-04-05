Política

Eleições 2026
Notícia

Desincompatibilização e janela partidária provocam trocas políticas na Serra Gaúcha

Alguns pré-candidatos precisaram deixar seus cargos, como Diogo Siqueira (PL), agora ex-prefeito de Bento Gonçalves. Além disso, a janela partidária permitiu a troca de partidos

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS