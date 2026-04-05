Desincompatibilização e janela partidária provocam trocas políticas na Serra Gaúcha

Prazo de desincompatibilização e da janela partidária encerram nesta sexta-feira (3) e sábado (4). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com o prazo de desincompatibilização e da janela partidária encerrando-se nesta sexta-feira (3) e sábado (4) respectivamente, o cenário político da Serra passou por alterações, tanto de cargos quanto de partidos.

No dia 30 de março, o atual vice-prefeito de Bento Gonçalves Amarildo Locatelli (PP) assumiu a chefia da cidade no lugar de Diogo Siqueira. Ele decidiu deixar o cargo para lançar-se como pré-candidato a deputado federal pelo PL, nova sigla que escolheu ao trocar o PSDB.

Esse processo é chamado de desincompatibilização em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exige que quem ocupa mandato, cargo ou função e pretenda disputar, nas próximas eleições, um mandato eletivo diferente do que exerce, devem se afastar da função até seis meses antes do 1º turno. Essa questão vale para governadores, presidente e prefeitos, mas também para secretários municipais.

Nesse último caso, em Caxias do Sul, o vereador e agora ex-diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), João Uez (Republicanos), voltou para Câmara Municipal ao divulgar ser pré-candidato a deputado federal.

Mudanças de partidos

Ainda em Caxias, o vereador Hiago Morandi, apesar de não precisar deixar o cargo para concorrer, mudou de partido, saindo do PL para o Novo, para também disputar para deputado federal. Meses atrás, a conversa era que a sigla que acolheria Morandi era o Republicanos, mas após pedido do deputado Nikolas Ferreira (PL), o parlamentar caxiense fechou um acordo com o Novo.

Outras trocas de partidos também ocorreram no diretório do PSDB municipal. O deputado estadual Neri, o Carteiro, decidiu ir para o PSD para buscar a reeleição. Junto com ele, foi a assessora regional da subchefia do interior da Serra Gaúcha da Casa Civil e ex-vice-prefeita de Caxias, Paula Ioris. Nesta situação, ainda não há definição de qual cargo.

Outra troca foi o deputado estadual de Nova Petrópolis, Elton Weber, que deixou o PSB para também ir para o PSD.