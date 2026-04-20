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Com avanços no Congresso, Câmara de Vereadores de Caxias do Sul promove audiência pública sobre fim da escala 6x1

O encontro ocorre no plenário da Casa nesta quinta-feira, às 19h. Sindicomerciários de Caxias argumenta que a medida é essencial para a saúde mental dos trabalhadores, já o Sindilojas defende a continuidade das convenções coletivas, prezando as particularidades de cada setor

Renata Oliveira Silva

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