Política

Empresário x Trabalhador
Notícia

Caxias do Sul debate os impactos da redução da jornada de trabalho, tema que está em análise no Congresso Nacional 

Câmara de Indústria, Comércio e Serviços e Câmara de Vereadores promoveram encontros nesta quinta-feira (23) entre empresários e trabalhadores para falar sobre as propostas de mudanças

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS