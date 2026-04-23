Caxias do Sul debate os impactos da redução da jornada de trabalho, tema que está em análise no Congresso Nacional 

Painel na CIC defendeu a desoneração da folha de pagamento e maior debate sobre o fim da escala 6x1. Renata Oliveira Silva / Agencia RBS

Caxias do Sul teve a quinta-feira (23) marcada por debates sobre a proposta de redução da jornada de trabalho de 44h para 40h semanais e do fim da escala 6x1 no Brasil. O primeiro encontro ocorreu na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), com a presença de lideranças empresariais e representantes de entidades estaduais. Já à noite, a conversa foi na Câmara de Vereadores, em audiência pública, com participação dos trabalhadores e representantes de sindicatos patronais.

No primeiro evento do dia, na CIC, o painel promovido pela entidade teve a participação de economistas e dirigentes da Fiergs, Federasul e Federação Varejista do RS. O presidente da Federasul, Rodrigo Costa, defendeu que o debate está sendo feito de forma "eleitoreira" e que é necessário desonerar a folha de pagamento para não reduzir o poder de compra do trabalhador.

— É uma ilusão achar que ele (trabalhador) vai ter qualidade de vida com a família passando necessidade, porque está perdendo renda por juros, por inflação. Se for implantada essa redução da jornada sem um aumento de renda, sem retirar os encargos da folha e incorporar os salários, sem dar renda para essas pessoas, nós vamos ter um processo inflacionário, somado aos resultados da reforma tributária, que está aumentando o custo das empresas. Vamos tirar ainda mais renda de famílias, que já estão endividadas a juros muito altos — argumenta Costa.

Já o presidente da Federação Varejista do RS, Ivonei Pioner, que é de Caxias do Sul, mencionou que cada setor deve discutir as respectivas particularidades sobre a jornada de trabalho.

— Cada setor tem uma realidade, então a gente sugere que isso seja discutido dentro das "próprias castas", porque são vários setores diferentes. Não temos um único Brasil do varejo ou da indústria, são várias realidades diferentes. Tem inclusive setores onde há um bom tempo já têm folga no sábado, porém, qual é a realidade que vive? Isso é outra coisa que precisa ser discutida. Na verdade, não se discutiu nada fundamentado de uma forma séria, como deveria ser — lamenta Pioner.

Por sua vez, o coordenador de Relações Institucionais da CIC, Ruben Antonio Bisi, defendeu da plateia, durante o painel, a mobilização conjunta de entidades empresariais para apresentar aos deputados federais dados concretos sobre os impactos de propostas em discussão. Segundo ele, é fundamental que a comissão especial da Câmara dos Deputados compreenda os efeitos das medidas na sociedade, incluindo reflexos no Custo Brasil, na competitividade, no emprego e na informalidade.

Bisi sugeriu a elaboração de documentos estruturados pelas entidades para embasar o debate. Ele afirmou não ser contrário ao fim da escala 6x1, mas avaliou que o momento não é adequado para a redução da jornada no país. Como alternativa, destacou a necessidade de investimentos em transporte público para reduzir o tempo de deslocamento dos trabalhadores e ampliar o convívio familiar.

Porém, Bisi propôs uma campanha para pressionar os deputados federais caso os projetos avancem.

— A ação é mandar para os deputados (as cartas) e depois, se for a plenário, nós devemos fazer o inverso: "Quem vai votar a favor do Brasil ou contra o Brasil?" E nós vamos controlar e mandar para todos os deputados, não só os gaúchos, para todos: "Estaremos atentos ao seu voto". Porque nós temos que defender o Brasil, defender a nossa competitividade, defender o emprego. Acho que nós temos que ser incisivos agora — pontua Bisi.

Ao final, uma das conclusões do painel foi realizar pesquisas públicas com a população para entender o que os trabalhadores preferem, antes de decidirem qual será a jornada final. Junto disso, as entidades patronais vão conversar com os deputados federais para unirem forças e tentarem barrar o andamento dos projetos, com a procura de "brechas" inconstitucionais nas proposições e argumentos sobre os impactos econômicos.

Audiência pública na Câmara de Vereadores

Depois do painel na CIC, à noite, foi realizado outro evento sobre o tema, desta vez uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. O presidente da Frente Parlamentar da Redução da Jornada e Fim da Escala 6x1, vereador José de Abreu (PDT), diz que o objetivo é promover o debate sobre o tema e construir um ofício com as conclusões a ser encaminhado a Brasília. Com a presença de diversos trabalhadores, o tom do encontro foi contido, sem grandes "trocas de farpas" entre os presentes, com exceção da participação do vereador Hiago Morandi (Novo), que foi marcada por vaias e gritos da plateia.

Integraram a Mesa principal da Câmara o presidente da Frente, as vereadoras Rose Frigeri (PT) e Andressa Marques (PCdoB), membros do grupo parlamentar, além do presidente da Federasul, Rodrigo Costa, e o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Antonio Neto.

Representando os empresários, Rodrigo Costa usou o mesmo discurso do painel da CIC para defender como a mudança da jornada deve interferir na renda do trabalhador, mesmo que o projeto prometa que isso não deve ocorrer. Já representando os trabalhadores, Antonio Neto, salientou que, se a discussão for postergada, será um retrocesso.

— Adiar esse avanço, nesse contexto, não seria prudência, seria omissão. Porque o que está em jogo não é apenas a organização da jornada de trabalho. Está em jogo a forma como o Brasil decide repartir os frutos do seu próprio desenvolvimento. Falamos de trabalhadores submetidos a jornadas extenuantes, de famílias com tempo reduzido de convivência, de mulheres sobrecarregadas por múltiplas jornadas invisíveis. Falamos, em última instância, de vida — conta Neto.

Outros representantes dos trabalhadores também subiram à tribuna para defender o fim da escala 6x1. O presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio do Rio Grande do Sul, Guiomar Vidor, comentou da necessidade de uma modernização da jornada de trabalho.

— Faz quase cem anos que a escala 6x1 vigora no Brasil e se depender somente da negociação coletiva, nós vamos ficar mais cem anos. A última redução da jornada de trabalho que nós tivemos foi há quase 38 anos. Será que de lá para cá, sinceramente, companheiros e companheiras, nós não tivemos avanços tecnológicos em todos os setores da economia? O nosso trabalhador está adoecido e nós precisamos dar uma resposta — coloca Vidor.

Projeto de lei do governo federal

Redução da jornada semanal de 44 para 40 horas.

Manutenção do limite de 8 horas diárias , inclusive em escalas especiais.

, inclusive em escalas especiais. Garantia de dois dias de descanso semanal consecutivos (24h cada), de preferência aos sábados e domingos , com possibilidade de ajuste via negociação coletiva.

de preferência aos , com possibilidade de ajuste via negociação coletiva. Proibição de redução salarial (nem nominal nem proporcional), além de manutenção de pisos salariais.

(nem nominal nem proporcional), além de manutenção de Regras valem para contratos atuais e futuros.

Aplicação a todos os regimes: integral, parcial e especiais, porém, mantém escalas como 12hx36 por acordo coletivo, respeitada a média de 40 horas por semana.

Também estão tramitando no Congresso duas propostas de emenda à Constituição de autoria de Erika Hilton (PSOL-SP) e Reginaldo Lopes (PT-MG) sobre o fim da escala 6x1. Nesta quarta-feira (22), ambas foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A da deputada Erika determina a redução para quatro dias de trabalho por semana e três de descanso em uma jornada de 36 horas semanais, com prazo de 360 dias para entrar em vigor.

com prazo de 360 dias para entrar em vigor. A outra, do deputado Lopes, prevê redução para 36 horas semanais, com prazo, porém, de 10 anos para mudança entrar em vigor.