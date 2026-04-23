Política

Eleições 2026
Notícia

Cartório eleitoral de Caxias do Sul estará aberto neste sábado

O espaço abrirá das 12h às 17h para regularização de títulos, coleta de biometria e outros serviços

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS