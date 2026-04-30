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Cartório eleitoral de Caxias do Sul amplia horários para regularização do título

A medida busca facilitar o acesso da população. O prazo final para novos alistamentos e resolver pendências com a Justiça Eleitoral é 6 de maio 

Renata Oliveira Silva

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