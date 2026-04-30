Cartório eleitoral de Caxias do Sul amplia horários para regularização do título

Os novos horários serão válidos até o dia 6 de maio. O Cartório Eleitoral está localizado na rua Garibaldi, 596 - Centro. Porthus Junior / Agencia RBS

Até o dia 6 de maio, próxima quarta-feira, o cartório eleitoral de Caxias do Sul estará com novos horários para atender a população que busca a regularizar sua situação com a Justiça eleitoral. No final de semana e feriado, dias 1º, 2 e 3 de maio, o atendimento será das 12h às 17h. Já nos dias 4, 5 e 6, será das 8h às 19h.

A ampliação dos horários busca facilitar o acesso da população ao cartório até o fim do prazo de regularização, no dia 6 de maio. Após o fechamento do cadastro, o sistema ficará indisponível para alterações, conforme determina a Lei n. 9.504/1997, que prevê o bloqueio 150 dias antes do pleito. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro.

O chefe da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski, destaca que os atendimentos presenciais só são necessários para quem precisa fazer o primeiro título eleitoral e transferência ou alteração de dados, caso ainda não tenha a biometria cadastrada.

Para ser atendido, não é necessário agendamento prévio, basta o eleitor apresentar um documento oficial com foto. O Cartório Eleitoral está localizado na rua Garibaldi, 596, no Centro.

Os eleitores que já tiverem a biometria cadastrada podem consultar suas pendências diretamente pelo site JE digital ou no site do Tribunal Superior Eleitoral e solucionar de forma online.

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5% dos eleitores caxienses sem biometria

Em Caxias do Sul, 5% dos eleitores aptos, aproximadamente 17 mil, ainda não realizaram o cadastro da biometria. Vale destacar que mesmo que a falta da identificação biométrica não impeça o exercício do voto, a iniciativa torna o processo eleitoral ainda mais seguro, ao evitar que uma pessoa vote no lugar de outra, assim como possibilita detectar eleitoras e eleitores registrados mais de uma vez no Cadastro Eleitoral.

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Como faço para consultar a situação eleitoral?

Para auxiliar a eleitora ou o eleitor a checar se está em situação regular ou tem alguma pendência, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza o serviço de "Autoatendimento Eleitoral”, que pode ser acessado pelo site do Tribunal. O serviço é fácil, gratuito e permite que a pessoa realize os procedimentos necessários sem sair de casa.

Para consultar, você deve proceder da seguinte forma:

Acesse o Portal do TSE. Na parte direita da página de abertura, em “Autoatendimento Eleitoral”, faça a consulta em "Situação eleitoral", preenchendo os dados requisitados. Se o título estiver cancelado ou suspenso, será necessário realizar a regularização.

Quando o título de eleitor pode ser cancelado?

O título pode ser cancelado por razões como falecimento, ausência à votação em três eleições consecutivas sem justificativa e pagamento de multas eleitorais e não comparecimento à revisão obrigatória do eleitorado no município onde se vota. Consulte se você tem débitos eleitorais.

Como regularizar o título cancelado?

Se o título estiver cancelado, siga o passo a passo e regularize a situação:

Acesse o “Autoatendimento Eleitoral”. Clique em “Título Eleitoral”. Vá até a opção “6 - Regularize seu título eleitoral cancelado”. Preencha o formulário e envie os documentos solicitados. Anote o número do protocolo e acompanhe o andamento do pedido também pelo “Autoatendimento Eleitoral”, na opção “Acompanhe uma solicitação”.

Como regularizar o título suspenso?

Para a cidadã ou o cidadão regularizar o título de eleitor suspenso, é necessário apresentar documentos que comprovem a retomada dos direitos políticos, como:

comunicação do Ministério da Justiça;

portaria ou certidão judicial;

certificado de reservista, entre outros.

Após obter o documento específico, dirija-se ao Cartório Eleitoral para fazer a regularização.

Por que é preciso manter o título de eleitor em dia?

Estar com a situação eleitoral regular garante acesso a serviços e a direitos importantes. Sem essa regularidade, você pode enfrentar impedimentos como: