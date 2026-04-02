Câmara de Farroupilha recebe pedido de cassação de vereador preso por suspeita de violência doméstica 

A Câmara de Vereadores de Farroupilha recebeu um pedido de cassação do mandato do vereador Maurício Bellaver (PL) devido a sua prisão por suspeita de violência doméstica nesta quarta-feira (1º). O documento é assinado pela vereadora Fran Bonaci (PDT) e deve ser votado na próxima segunda-feira (6).
No pedido, a parlamentar usou artigos do regimento interno da Câmara, como quebra de decoro parlamentar, para justificar a solicitação.
Com isso, caso o requerimento seja aprovado em sessão, o primeiro procedimento seria a instauração de um processo na Comissão de Ética para apuração da conduta do vereador, com garantia de ampla defesa e contraditório.
A assessoria de Bellaver foi procurada para manifestação mas, até a publicação dessa reportagem, não respondeu. O espaço segue aberto.