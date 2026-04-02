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Câmara de Farroupilha recebe pedido de cassação de vereador preso por suspeita de violência doméstica 

Solicitação foi fundamentada na prisão preventiva de Maurício Bellaver (PL) nesta quarta-feira (1º) e em suposta quebra de decoro parlamentar.

Renata Oliveira Silva

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