Câmara de Carlos Barbosa abre processo disciplinar para apurar conduta de vereador suspeito de assédio sexual 

A Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa irá iniciar um processo disciplinar para apurar a conduta de um dos vereadores. Apesar do documento oficial não informar o nome do parlamentar, a trata-se de Adair Zilio (PL), conhecido como Tita.

A decisão de instalar uma comissão para investigar a situação foi aprovada pela maioria dos vereadores na noite da segunda-feira (6), durante a sessão. O pedido foi protocolado pelos vereadores Raimundo dos Reis (PP), Cleber Cohsul (PP), Giovani Veras da Silveira (Podemos) e Miguel Alberto Stanislososki (PSDB).

Conforme o documento aprovado, o processo irá apurar a possível prática incompatível com o decoro parlamentar de Zilio. Caso se confirme que a conduta do vereador foi contrária às regras da casa legislativa, ele poderá sofrer punições e até mesmo perder o mandato.

O processo deve durar cerca de dois meses. Durante os trâmites o vereador será ouvido pela Comissão de Ética Parlamentar, responsável pela condução da apuração.

Na mesma noite, o pedido de afastamento da Câmara por 120 dias, protocolado por Zilio, foi aprovado pela maioria dos vereadores. No documento, o parlamentar justifica que irá "tratar de interesse particular, sem remuneração". Ele não esteve presente na sessão.

Leia Mais Câmara de Farroupilha instaura comissão para avaliar possibilidade de cassação de vereador preso por suspeita de violência doméstica

O pedido de afastamento foi feito após um boletim de ocorrência ter sido registrado na delegacia da cidade sobre suposto caso de assédio sexual contra o vereador. Conforme o delegado regional Augusto Cavalheiro Neto, o inquérito policial tramitará sob sigilo para preservar a vítima.

Nos próximos dias, a Comissão de Ética Parlamentar deverá encaminhar um ofício para a Polícia Civil, solicitando o registro policial do fato.

Essa é a segunda vez que o vereador responde a um processo disciplinar. Em 2022 a conduta dele com a então vereadora Regiane Casagrande foi investigada. Na ocasião, Zilio teceu comentários sobre a atuação da parlamentar no âmbito profissional. Ela é policial civil.