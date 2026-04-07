Câmara de Carlos Barbosa abre processo disciplinar para apurar conduta de vereador suspeito de assédio sexual 

A Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa irá iniciar um processo disciplinar para apurar a conduta de um dos vereadores. Apesar do documento oficial não informar o nome do parlamentar, a trata-se de Adair Zilio (PL), conhecido como Tita.
A decisão de instalar uma comissão para investigar a situação foi aprovada pela maioria dos vereadores na noite da segunda-feira (6), durante a sessão. O pedido foi protocolado pelos vereadores Raimundo dos Reis (PP), Cleber Cohsul (PP), Giovani Veras da Silveira (Podemos) e Miguel Alberto Stanislososki (PSDB).
Conforme o documento aprovado, o processo irá apurar a possível prática incompatível com o decoro parlamentar de Zilio. Caso se confirme que a conduta do vereador foi contrária às regras da casa legislativa, ele poderá sofrer punições e até mesmo perder o mandato.
O processo deve durar cerca de dois meses. Durante os trâmites o vereador será ouvido pela Comissão de Ética Parlamentar, responsável pela condução da apuração.
Na mesma noite, o pedido de afastamento da Câmara por 120 dias, protocolado por Zilio, foi aprovado pela maioria dos vereadores. No documento, o parlamentar justifica que irá "tratar de interesse particular, sem remuneração". Ele não esteve presente na sessão.
O pedido de afastamento foi feito após um boletim de ocorrência ter sido registrado na delegacia da cidade sobre suposto caso de assédio sexual contra o vereador. Conforme o delegado regional Augusto Cavalheiro Neto, o inquérito policial tramitará sob sigilo para preservar a vítima.
Nos próximos dias, a Comissão de Ética Parlamentar deverá encaminhar um ofício para a Polícia Civil, solicitando o registro policial do fato.
Essa é a segunda vez que o vereador responde a um processo disciplinar. Em 2022 a conduta dele com a então vereadora Regiane Casagrande foi investigada. Na ocasião, Zilio teceu comentários sobre a atuação da parlamentar no âmbito profissional. Ela é policial civil.
Por decisão da maioria, ele foi penalizado por um mês com a impossibilidade de se manifestar nas explanações pessoais, espaço de três minutos, ao fim da sessão.