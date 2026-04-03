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Após denúncia de suposto caso de assédio, vereador de Carlos Barbosa pede afastamento por 120 dias

O delegado regional Augusto Cavalheiro Neto confirma que um boletim de ocorrência foi registrado e que a Polícia Civil investigará o caso 

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