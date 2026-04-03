Após denúncia de suposto caso de assédio, vereador de Carlos Barbosa pede afastamento por 120 dias

O vereador de Carlos Barbosa Adair Zílio (PL) protocolou um requerimento solicitando afastamento das funções legislativas por 120 dias a partir da última quinta-feira (2). No documento, o parlamentar justifica que irá "tratar de interesse particular, sem remuneração".

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O pedido ocorreu após o registro de um boletim de ocorrência sobre suposto caso de assédio sexual contra o vereador. Conforme o delegado regional Augusto Cavalheiro Neto, que responde também pela delegacia de Carlos Barbosa, o inquérito policial tramitará sob sigilo para preservar a vítima. O delegado confirma que apenas um boletim de ocorrência foi registrado e que a Polícia Civil investigará o caso.

Conforme Cavalheiro, a presidência da Câmara de Vereadores foi informada que, ao final da investigação, em 30 dias, uma cópia do relatório será disponibilizada para que o Legislativo possa tomar as providências que considerar adequadas ao caso.