Apesar das baixas, PSDB de Caxias do Sul busca novos filiados e fortalecimento da sigla nas eleições de 2026 

Comissão Executiva Provisória do PSDB está reestruturando a sigla na cidade. Reuniões mensais são realizadas na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. PSBD / Divulgação

*CORREÇÃO: o PSDB não é a quarta bancada com mais votos da Câmara de Vereadores e sim a segunda, contabilizando todos os votos das eleições de 2024. O texto permaneceu incorreto das 18h39min do dia 9 de abril às 12h18min do dia 15 de abril. O texto já foi corrigido.

Fundado em 1988 em Caxias do Sul, o diretório municipal do PSDB está passando por reestruturações em 2026 após diversas saídas de filiados do partido, principalmente no âmbito estadual e nacional. Porém, a nova presidente da Executiva provisória, a vereadora Marisol Santos, garante que o partido segue firme.

O PSDB caxiense já teve grandes nomes durante sua história como os já falecidos Ruy Pauletti, deputado federal entre 2007 e 2011, além do escritor e ex-secretário da Cultura José Clemente Pozenato. O ex-vereador Francisco Spiandorello também atuou fortemente ao lado da sigla, juntamente com ex-prefeito Mansueto Serafini, que participou de coligações com o partido pelo PTB, mas também foi filiado na década de 1990.

Contudo, em 2025, os tucanos começaram a sofrer algumas perdas tanto em âmbito nacional quanto estadual, como um dos principais líderes, o governador Eduardo Leite. Ele se filiou ao PSD e com ele, levou muitos dos colegas, incluindo caxienses como o próprio prefeito Adiló Didomenico, a ex-vice prefeita Paula Ioris e o deputado estadual Neri, o Carteiro, que também era presidente do partido na cidade.

Com isso, em dezembro de 2025, a vereadora Marisol Santos assumiu a presidência da Comissão Executiva Provisória do PSDB, conforme designação do presidente estadual do partido, Moisés Barboza, que também extinguiu mandatos de todos os presidentes estaduais e municipais em 30 de novembro.

A nova Executiva municipal liderada por Marisol é provisória e tem vigência até o fim de 2026. Segundo a parlamentar, não era um dos seus objetivos, mas aceitou o desafio.

— Todas as Executivas haviam sido destituídas ainda no ano passado, justamente por essas questões de migração. Então, veio esse convite pela responsabilidade de ter sido a vereadora mais votada pelo PSDB, além de ser presidente do PSDB Mulher RS — destacou.

Marisol Santos assumiu a presidência provisória em dezembro de 2025. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Atualmente, o partido municipal conta com 2 mil filiados, porém, não são todos ativos e esse é um dos obstáculos que o grupo precisa enfrentar.

— A gente vai tentando aos poucos buscar todas essas pessoas ou quem saiu ou quem continua filiado, mas desmobilizou nesse período. Então nós estamos reconstruindo, já tivemos uma reunião oficial e temos feito outros momentos. Até porque o PSDB, para essa eleição, vai muito fortalecido, vai com nominatas importantes para deputado estadual, para deputado federal, Senado, temos pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul e vice — frisou Marisol.

Apesar disso, a atual presidente ressalta como não vão mudar os valores do partido durante a reestruturação, mas, sim, o jeito de atrair filiados, baseando-se no diálogo.

— Temos valores que eu acho que são muito claros: a social democracia, ser do Centro, ter posicionamentos, mas não fechar os olhos para nenhuma situação. O que a gente quer mudar é a forma de fazer, porque nós, por exemplo, tivemos poucas oportunidades de diálogo, de conversa, de encontros e é isso que aos poucos a gente quer ir mudando. São formas diferentes de trabalhar e a nossa forma de trabalhar é essa. Nós queremos uma reconstrução baseada nos mesmos princípios — pontuou.

Marisol também afirmou que, mesmo com os comentários de que "o partido iria acabar", ela acredita fielmente que isso não deve acontecer.

— Nós vínhamos ouvindo muito e que, como integrante da Executiva Estadual, talvez seja uma das nossas maiores mágoas, de que o partido que ia acabar, que nós já não tínhamos mais fundo partidário, não tínhamos mais tempo de TV, e isso se falou muito, inclusive, em municípios pequenos para que essas pessoas saíssem, para que buscassem outras opções de partido. E o que a gente está vendo é justamente o contrário. Sim, tivemos baixas, mas se a gente for olhar o PSDB em âmbito nacional, é o partido que mais cresceu proporcionalmente — exemplifica a vereadora.

Segunda bancada com mais votos na Câmara

Apesar de 2025 estar sendo um ano complexo para os tucanos, nas eleições de 2024, o PSDB conseguiu muitas conquistas, principalmente com a reeleição do prefeito Adiló pela sigla. Junto disso, garantiu o título de segunda bancada da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul com mais votos de todo o pleito. Somente os eleitos conseguiram 8.145 votos, divididos entre a parlamentar Marisol Santos (4.783) e Aldonei Machado (3.362).

Outro ponto relevante é a participação de dois secretários no primeiro escalão do Governo Adiló: os dois vereadores suplentes Olmir Cadore e Tatiane Frizzo.

Além de Marisol, os outros três ainda seguem filiados ao partido. Com isso, a reportagem buscou ouvi-los para entender quais são suas opiniões sobre o cenário atual da sigla e se devem seguir no partido com todas essas reestruturações. Confira abaixo:

Aldonei Machado - vereador

Aldonei Machado foi eleito com 3.362 nas eleições de 2024 Augusto Martins / Divulgação

"Minha avaliação é que o partido esta passando por uma reformulação. No cenário municipal perdemos força, com a saída de lideranças fortes, mas, no momento, estou focado no meu mandato e nas demandas da comunidade. A política é dinâmica, então qualquer decisão nesse sentido precisa ser tomada com muita responsabilidade e ainda é muito cedo para falar em troca de sigla, tenho compromisso com o PSDB até a janela de 2028".

Olmir Cadore - Secretário do Esporte e Lazer

Olmir Cadore foi vereador na legislatura passada e é o primeiro suplente do partido. Bruno Todeschini / Agencia RBS

"O partido está em reorganização, mas o PSDB faz parte da base do governo municipal, participando e ajudando a governar. Hoje, sou primeiro suplente do Legislativo e não tenho intenção de trocar de sigla".

Tatiane Frizzo - Secretária da Cultura

Taiane Frizzo não conseguiu a reeleição, mas está na liderança da pasta de Cultura desde 2025. Luan Hagge / Câmara de Vereadores de Caxias do Sul/Divulgação

"O partido vive um momento de transição e de buscar novamente ser protagonista. No cenário municipal, temos a representação de dois vereadores e também de secretários, o que demonstra que é um partido que tem reconhecimento nas urnas. Tenho convites para integrar outras siglas partidárias, entre elas o PSD, partido político que atualmente representa nosso prefeito e também o governador. Com a saída do Eduardo Leite da sigla, muitos quadros qualificados seguiram o mesmo caminho. Essa possibilidade de troca existe, mas neste momento não tenho nada planejado para tal."

Composição