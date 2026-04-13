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Apesar das baixas, PSDB de Caxias do Sul busca novos filiados e fortalecimento da sigla nas eleições de 2026 

Após perder líderes para outros partidos, como o próprio prefeito Adiló Didomenico, o partido em Caxias do Sul busca rearticulação sob comando de Marisol Santos desde dezembro.

Renata Oliveira Silva

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