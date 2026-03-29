Vereador de São Marcos morre aos 57 anos

Celso foi eleito com 395 votos em 2024. Divulgação / Divulgação

O vereador de São Marcos, Celso Luiz Pedrotti (Podemos), morreu no sábado (28), aos 57 anos. Ele enfrentava um câncer havia mais de dois anos. Atualmente ocupava o cargo de 2º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal, biênio 2025/2026.



Natural de São Marcos, na Serra, Celso trabalhou por mais de 30 anos no setor bancário. Nas eleições de 2024, foi eleito com 395 votos. Em nota, a Câmara de Vereadores destacou que o parlamentar "deixa um legado de competência, proatividade e compromisso com o desenvolvimento da cidade".

Ele era casado com Alexandra Zuanazzi Pedrotti e deixa uma filha, Laura Zuanazzi Pedrotti. As despedidas ocorrem na Capela São José de São Marcos, Sala A. O sepultamento está previsto para 16h30min deste domingo (29), no cemitério público.

Colega de legislatura, Sabrina Hoffmann Reis (MDB), destacou que Celso era uma pessoa dedicada e envolvida com a comunidade:

— Lutou muito contra o câncer, ele queria muito viver. Mas, infelizmente, foi algo muito agressivo. Toda a Câmara e toda a comunidade de São Marcos perde uma pessoa ética, que desde que assumiu essa vaga sempre esteve presente, sempre debatia com a gente. Uma pessoa com quem era possível conversar. Lamentável essa perda.

A prefeitura de São Marcos decretou luto oficial por três dias e, em nota, se solidarizou com a família.