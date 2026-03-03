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Sanções de leis, almoço com patrocinadores e diálogo com os visitantes: como é a rotina do prefeito de Caxias despachando na Festa da Uva

Desde o início do evento, Adiló Didomenico está trabalhando diretamente dos Pavilhões. Nesta segunda-feira (2), o Pioneiro acompanhou a agenda do chefe do Executivo

Renata Oliveira Silva

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