Sanções de leis, almoço com patrocinadores e diálogo com os visitantes: como é a rotina do prefeito de Caxias despachando na Festa da Uva

Adiló sancionou, do estande da secretaria de Turismo, a lei que torna Caxias do Sul cidade-irmã de Colônia do Sacramento, no Uruguai. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Com a estrutura de um gabinete montada no estande da prefeitura de Caxias do Sul na 35ª Festa Nacional da Uva, o chefe do Executivo municipal, Adiló Didomenico (PSD), está aproveitando o evento ao máximo e buscando se aproximar da população. Nesta segunda-feira (2), o Pioneiro acompanhou um dia da agenda do pessedista, que foi marcada por sanções de leis, almoço com patrocinadores e diálogo com a comunidade.

Desde o início do evento, no dia 19 de fevereiro, Adiló vem trabalhando direto dos Pavilhões. Nesta segunda, a agenda se iniciou com um almoço no restaurante dos Pavilhões com representantes da Caixa Econômica Federal, um dos patrocinadores do evento.

Às 14h16min, foi ao estande da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento para sanção da lei que torna Caxias do Sul cidade-irmã de Colônia do Sacramento, no Uruguai. O evento também contou com a presença do titular da pasta na cidade uruguaia, Fabio Martin Alvarez Ingold.

Ao verem o prefeito, muitos moradores já se aproximavam para cumprimentar Ariéli Ziegler / Agencia RBS

No espaço, também cumprimentou alguns visitantes, inclusive vários jovens que vieram justamente ao local para tirar fotos com ele, sendo quase uma das atrações da própria Festa.

— É para não perder a 'alma de bodegueiro', de receber as pessoas, mas também é prazeroso ficar aqui, ver da onde que vêm, se tão gostando ou não da Festa, se tem alguma coisa que a gente possa ajudar — disse Adiló, ao ser questionado sobre esses dias de trabalho direto da Festa.

Visitando a área das casas da Réplica de Caxias do Sul de 1885, contou causos, conversou com cada um que encontrava e, claro, fazia muitos registros. Na Bodega do Gringo, chegou a ter uma provinha de graspa e do costelão 12 horas.

— Vou trazer a Jussara (Canali) aqui, pode deixar — prometeu Adiló, referindo-se à primeira-dama.

Enquanto caminhava, explicava como foi um dos responsáveis pela criação do passeio com pedras mais regulares, pensando nos cadeirantes que querem transitar nos Pavilhões (ainda na época que foi secretário municipal de Obras e Serviços, em 2016).

— Na época, o pessoal do Conselho (Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural) ficou louco comigo, mas pensa, como que um cadeirante ia andar aqui? Aí fiz com essas pedras mais irregulares, mas ficou bom, né? — contou Adiló.

Depois, foi abordado por um morador da cidade que pediu ajustes na calçada em uma das ruas centrais da cidade e Adiló prontamente já enviou um áudio ao secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Weber, para resolver.

— Se não resolver, me chama que a gente vê de novo — disse ao morador.

Adiló com os mascotes da Secretaria da Saúde. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Durante o passeio, encontrou com os servidores da Secretaria da Saúde que estavam divulgando as campanhas de vacinação, de conscientização sobre o mosquito da dengue e incentivo à doação de sangue, já aproveitando para fazer uma foto.

Além disso, pela Festa ter entrada gratuita nesta segunda-feira, muitas escolas estavam visitando o evento. Passando por algumas das crianças, Adiló cumprimentou todas elas. Uma delas até disse: "Meu Deus, eu encostei no prefeito". Sobre esse carinho com os pequenos, o prefeito conta que gosta muito de crianças.

— Gosto muito de criança, adoro elas, então eu vou no colégio, abraço, cumprimento, fiz isso a vida inteira, têm essa proximidade comigo — comentou.

O prefeito escolheu as uvas vitória, BRS melodia e Nniágara rosada como as favoritas na degustação. Renata Oliveira Silva / Agencia RBS

A próxima parada foi na degustação de uvas, promovida pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa). Nesse espaço, Adiló aproveitou para descansar um pouco e selecionar suas uvas favoritas: vitória, BRS melodia e niágara rosada.

— Muito legal isso aqui, gostei — elogiou a ativação.