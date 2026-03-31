Prefeitura de Caxias do Sul suspende contrato com empresa responsável pela digitalização de sistemas

A empresa, com sede em Belo Horizonte (MG), apresentou justificativas que ainda estão em análise. Porthus Junior / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias do Sul suspendeu nesta terça-feira (31) o contrato com a Sydle Sistemas, responsável pela implantação do novo sistema de atendimento ao cidadão e de gestão de processos da administração direta e indireta. O motivo foi pelo descumprimento dos prazos. A empresa, com sede em Belo Horizonte (MG), apresentou justificativas que ainda estão em análise.

De acordo com as informações da secretária de Administração, Tecnologia e Inovação, Grégora Fortuna dos Passos, a Sydle Sistemas já tinha sido notificada anteriormente por não ter cumprido o prazo da entrega da primeira etapa do sistema de atendimento ao cidadão, o Alô Caxias, em agosto de 2025.

Com isso, a empresa apresentou os resultados em dezembro, o que já permitiria o início da operação. No entanto, outras frentes previstas em contrato, como o licenciamento ambiental e os processos administrativos, não apresentaram avanço ao longo do período, o que motivou a suspensão.

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A empresa encaminhou justificativas para prefeitura, que estão em avaliação pela comissão da secretaria. Grégora destacou ainda que nenhum pagamento foi realizado até o momento, mas o seguro do contrato já foi acionado. O custo para o fornecimento e manutenção da plataforma estava previsto em R$ 15 milhões pelo prazo mínimo de cinco anos.

Projeto “Caxias Digital”

A digitalização dos serviços tem o objetivo de buscar mais eficiência no atendimento das demandas da população. Por exemplo, no início de 2025, a prefeitura contabilizava cerca de 50 mil processos por ano, mas apenas 20% tramitava de forma digital. Isso significa que na maior parte dos casos há pastas de documentos que circulam por uma secretaria de cada vez.

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Quando se considera a Fundação de Assistência Social (FAS), atual Secretaria de Assistência Social e Cidadania, o Instituto de Previdência e Assistência Municipal (Ipam) e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), o número chegava a 73,9 mil. Já o Alô Caxias recebia 31 mil chamados por ano.