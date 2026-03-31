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Prefeitura de Caxias do Sul suspende contrato com empresa responsável pela digitalização de sistemas

Contrato de cinco anos, no valor de R$ 15 milhões, previa modernização do atendimento ao cidadão e gestão, mas empresa não cumpriu prazos estabelecidos

Renata Oliveira Silva

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