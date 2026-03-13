Após ordem do Ministério Público, chefe de gabinete da prefeitura de Gramado deixa cargo

O Ministério Público do Rio Grande do Sul notificou a prefeitura de Gramado, nesta sexta-feira (13), para que comprove em até 48 horas a exoneração de Rafael Ronsoni do cargo de chefe de gabinete. O documento foi direcionado e entregue pessoalmente ao prefeito Nestor Tissot.

A decisão, segundo o MP, ocorre em cumprimento à Lei Municipal da Ficha Limpa, que estabelece restrições à nomeação de pessoas condenadas por crimes contra a administração pública.

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Conforme o MP, Rafael Ronsoni foi condenado pela Justiça pela prática do crime de peculato em 10 oportunidades. A decisão da 4ª Câmara Criminal aponta para desvio de bens e serviços públicos, no ano de 2013.

Ainda de acordo com o Ministério Público, a partir da legislação do município, esse tipo de condenação impede o exercício de cargos em comissão, chefia ou assessoramento no âmbito da administração pública de Gramado.

A assessoria de Rafael Ronsoni informou à reportagem que há um entendimento diferente do posto pelo MP sobre a lei municipal que determina o afastamento dele do cargo. Mesmo assim, Ronsoni decidiu deixar o posto antes mesmo da exoneração oficial, por parte do prefeito. Ele voltará a ocupar uma cadeira no Poder Legislativo.

Nota de Rafael Ronsoni

"A partir de segunda-feira, dia 16 de março, retorno à Câmara de Vereadores de Gramado com o coração cheio de gratidão, responsabilidade e ainda mais vontade de trabalhar por nossa comunidade. Decisão já comunicada ao prefeito Nestor Tissot.

Nos últimos meses tive a honra de servir Gramado como chefe de gabinete da prefeitura. Foi um período intenso de aprendizado, diálogo e construção ao lado de pessoas comprometidas com o futuro da nossa cidade.

Quero agradecer, de forma muito especial, a todos os secretários e secretárias, servidores públicos e colegas que caminharam juntos nesse período, sempre com espírito público, dedicação e respeito.

Volto ao Legislativo fortalecido por essa experiência e movido por um sentimento ainda maior de união. A política que acredito é feita com diálogo, responsabilidade e compromisso verdadeiro com as pessoas.

Carrego comigo a confiança de 2.714 gramadenses que depositaram seu voto em nosso projeto. Cada voto representa uma história, uma esperança e uma responsabilidade que honrarei todos os dias.

Seguirei na Câmara trabalhando com firmeza, respeito e dedicação, defendendo nossa comunidade e contribuindo para que Gramado continue sendo motivo de orgulho para todos nós.

Muito obrigado pela confiança. Vamos seguir juntos, com união, trabalho e amor por Gramado."