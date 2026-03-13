Política

Região das Hortênsias
Notícia

Após ordem do Ministério Público, chefe de gabinete da prefeitura de Gramado deixa cargo

A decisão ocorre em cumprimento à Lei Municipal da Ficha Limpa. Por meio de nota, assessoria do Município informou que Rafael Ronsoni decidiu deixar o cargo 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS