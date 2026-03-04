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“Janela para terceira via é muito estreita”, avalia Fernando Schüler, que palestra em Caxias do Sul sobre as eleições de 2026

Doutor em Filosofia e mestre em Ciências Políticas participa de evento do Simecs nesta quarta-feira (4)

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