Caxias do Sul pode ter redução no número de eleitores aptos para o pleito de 2026

As eleições de 2026 podem contar com menos eleitores aptos em Caxias do Sul do que em 2024. Isso ocorre devido ao cancelamento de títulos eleitorais em 2025 por ausência e falta de justificativa nos últimos três pleitos — 2º turno de 2022 e 1º e 2º turnos de 2024 —, conforme explicou o chefe da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski. Ainda assim, os eleitores com pendências têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação.
Após as eleições municipais de 2024 e os prazos ofertados pela Justiça eleitoral para regularização, 16 mil títulos eleitorais foram cancelados em Caxias do Sul. O número foi expressivo, pois o procedimento não era feito desde o pleito de 2020 em virtude da pandemia de covid-19.
— Em 2020, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu a cobrança de multa e a ausência, ou seja, em 2021 também não teve cancelamento. O que aconteceu é que em 2022 não tinha ninguém também com três turnos sem votar, então em 2023 não teve cancelamento. Tudo isso foi acumulando. Geralmente a gente cancelava em torno de 3 mil, 4 mil títulos por ciclo eleitoral. E aí em 2025, sim, voltou à normalidade e então tivemos esses 16 mil cancelamentos — esclareceu.
Por outros fatores, como mudanças e falecimentos, esse montante também reduziu, chegando em 9 mil títulos cancelados em 2026. Dessa forma, dos 347.184 eleitores aptos em 2024, a estimativa é que sejam 338.111 em 2026. Borowski também pontuou que neste ano o impacto será ainda mais perceptível por não ter sido registrado aumento da população.
— Nas outras eleições não cancelavam muitos títulos, conseguíamos repor com o crescimento natural da população, os jovens, transferência, crescimento aqui da cidade e tudo mais. Então, tirando o período da revisão (em 2016, com a implantação da biometria), desde que estou aqui, em 2006, é a primeira eleição que nós vamos ter uma redução efetiva de eleitores aptos — explicou.
Menor abstenção nas eleições gerais
Nas eleições de 2024 em Caxias do Sul, a abstenção chegou a 25,13%, percentual superior ao registrado em 2020, que foi de 24,79%. Já ao comparar os pleitos de 2018 (14,04%) e 2022 (17,98%), observa-se que, apesar do aumento, o índice de abstenção nas eleições gerais ainda é bem menor do que o verificado nas eleições municipais.
Segundo Borowski, uma das questões da diferença entre os pleitos é que, por muitas vezes, o eleitor não está na cidade no dia da votação municipal. No entanto, também há um crescimento na falta de interesse pela política.
— A eleição municipal geralmente tem uma abstenção um pouquinho maior. É em função de que, às vezes, o eleitor não está na cidade, mas são múltiplas variáveis, tanto que fizemos seminários analisando lá em 2024, 2025, a queda de eleitores e uma das variáveis obviamente é a falta de interesse na política — pontuou.
Referente aos números de 2018, o chefe do Cartório explicou que ainda são influenciados pelo recadastramento de 2016. Já de 2022, foi o aumento da polarização.
— As últimas duas eleições gerais para presidente foram muito polarizadas, muito disputadas e, pela primeira vez na história, nós tivemos uma redução em 2022 da abstenção entre o primeiro e o segundo turno, ou seja, as pessoas, mesmo não tendo ido votar no primeiro turno, foram no segundo, porque, historicamente, a abstenção no segundo turno sempre foi maior — explicou.
Ainda dá tempo
Quem ainda está com o título irregular ou precisa mudar de endereço para votar no dia 6 de outubro, o prazo final é 6 de maio. Conforme Borowski, os atendimentos no Cartório Eleitoral estão abaixo do esperado.
— Estamos com o atendimento bem abaixo da nossa capacidade, poderíamos atender em torno de 300 eleitores por dia com tranquilidade, principalmente nos horários após às 16h, quando a central fica praticamente vazia — destacou.
Entretanto, o chefe confirma que o número de eleitores aptos seguirá baixo.
— O que teremos de concreto será a diminuição do eleitorado apto, porque dificilmente conseguiremos atender 9 mil pessoas até 6 de maio — refletiu.
Como faço para consultar a situação eleitoral?
Para auxiliar a eleitora ou o eleitor a checar se está em situação regular ou tem alguma pendência, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza o serviço de "Autoatendimento Eleitoral”, que pode ser acessado pelo site do Tribunal. O serviço é fácil, gratuito e permite que a pessoa realize os procedimentos necessários sem sair de casa.
Para consultar a situação eleitoral, você deve proceder da seguinte forma:
- Acesse o Portal do TSE.
- Na parte direita da página de abertura, em “Autoatendimento Eleitoral”, faça a consulta em "Situação eleitoral", preenchendo os dados requisitados.
- Se o título estiver cancelado ou suspenso, será necessário realizar a regularização.
Quando o título de eleitor pode ser cancelado?
O título pode ser cancelado por razões como falecimento, ausência à votação em três eleições consecutivas sem justificativa e pagamento de multas eleitorais e não comparecimento à revisão obrigatória do eleitorado no município onde se vota. Consulte se você tem débitos eleitorais.
Como regularizar o título cancelado?
Se o título estiver cancelado, siga o passo a passo e regularize a situação:
- Acesse o “Autoatendimento Eleitoral”.
- Clique em “Título Eleitoral”.
- Vá até a opção “6 - Regularize seu título eleitoral cancelado”.
- Preencha o formulário e envie os documentos solicitados.
- Anote o número do protocolo e acompanhe o andamento do pedido também pelo “Autoatendimento Eleitoral”, na opção “Acompanhe uma solicitação”.
Como regularizar o título suspenso?
Para a cidadã ou o cidadão regularizar o título de eleitor suspenso, é necessário apresentar documentos que comprovem a retomada dos direitos políticos, como:
- comunicação do Ministério da Justiça;
- portaria ou certidão judicial;
- certificado de reservista, entre outros.
Após obter o documento específico, dirija-se ao Cartório Eleitoral para fazer a regularização.
Por que é preciso manter o título de eleitor em dia?
Estar com a situação eleitoral regular garante acesso a serviços e a direitos importantes. Sem essa regularidade, você pode enfrentar impedimentos como:
- Inscrição em concurso e posse em cargo público;
- Contratação para cargo comissionado em órgão público, como prefeitura;
- Participação em programas sociais do governo;
- Matrícula em instituições públicas de ensino e inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) – para maiores de 18 anos;
- Emissão de passaporte;
- Regularização do CPF, entre outras vedações.