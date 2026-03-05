Política

Eleições 2026
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Caxias do Sul pode ter redução no número de eleitores aptos para o pleito de 2026

A diminuição é causada pelos 16 mil títulos cancelados em 2025. Porém, a população tem até o dia 6 de maio para regularizar a situação e conseguir participar das eleições gerais em outubro 

Renata Oliveira Silva

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