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Cartório de Caxias do Sul abrirá em três finais de semana para cadastro biométrico e outras pendências eleitorais 

O mutirão "Dia B" ocorre em todo o Estado em dois sábados, 28 de março e 25 de abril, e também nos dias 1º, 2 e 3 de maio, das 12h às 17h. No município, 17.826 eleitores ainda não possuem cadastro biométrico

Renata Oliveira Silva

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