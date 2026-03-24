Cartório de Caxias do Sul abrirá em três finais de semana para cadastro biométrico e outras pendências eleitorais 

A falta da identificação biométrica não impede o exercício do voto, mas é importante para tornar o sistema eleitoral ainda mais seguro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O cartório eleitoral de Caxias do Sul participará das edições do mutirão "Dia B", voltado ao cadastramento biométrico da população gaúcha, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. No município, 17.826 eleitores ainda estão sem o registro. As atividades também serão para atender a população com outras pendências eleitorais e vão acontecer em três sábados, 28 de março, 25 de abril, 2 de maio e domingo, 3 de maio, das 12h às 17h.

Além da biometria, o "Dia B" terá as opções de regularização da situação eleitoral, desde o alistamento (1° título), reativação de títulos cancelados, alteração de dados e transferência de cidade. A data-limite para esses procedimentos é 6 de maio, 150 dias antes das eleições gerais de 2026, quando serão escolhidos deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente da República. O primeiro turno é no dia 4 de outubro e o segundo será em 25 de outubro.

Segundo o chefe da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski, apesar dos cerca de 17 mil sem cadastro no município, o número é considerado baixo em comparação ao do Estado, que está em mais de 1,2 milhão de eleitores, em virtude das enchentes de 2024. Desta forma, o foco dos mutirões na cidade será na regularização dos mais de 9 mil títulos cancelados, dentre outras pendências.

— Caxias está muito abaixo (do Estado), então, o nosso foco principal aqui vai ser evitar fila no final do fechamento do cadastro. Além disso, estamos dando a oportunidade para aqueles que têm dificuldade de vir nos dias da semana — comentou Borowski.

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Para ser atendido, não é necessário agendamento prévio, basta o eleitor apresentar um documento oficial com foto. O horário de funcionamento será das 12h às 17h nos dias do mutirão. Nos dias da semana, o cartório funciona das 12h às 19h.

Vale destacar que mesmo que a falta da identificação biométrica não impeça o exercício do voto, a iniciativa torna o processo eleitoral ainda mais seguro, ao evitar que uma pessoa vote no lugar de outra, assim como possibilita detectar eleitoras e eleitores registrados mais de uma vez no Cadastro Eleitoral.

Além disso, eleitores com o título cancelado enfrentam restrições, como impedimento na emissão de passaporte, dificuldades para matrícula em universidades e posse em concursos públicos, além do rebaixamento da conta Gov.br, o que prejudica o acesso a benefícios como o Bolsa Família e a serviços do INSS.

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