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Câmara de Caxias aprova reajuste salarial para prefeito, vice, vereadores e servidores

Os projetos foram aprovados nesta quinta-feira (12) com poucos votos contrários. Reposição varia de R$ 800 a R$ 1,4 mil, conforme o cargo do Executivo e Legislativo

Renata Oliveira Silva

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