Câmara de Vereadores aprova projeto que torna Caxias do Sul cidade-irmã de Colônia do Sacramento, no Uruguai

Em ambas as cidades, a vitivinicultura ocupa papel de destaque no desenvolvimento econômico e cultural Steven Heap / stock.adobe.com

A Câmara de Vereadores aprovou nesta terça-feira (24) o projeto de lei (PL) que declara Caxias do Sul cidade-irmã de Colônia do Sacramento, no Uruguai. Segundo a prefeitura, autora do PL, os principais motivos são as ligações históricas, além do fomento ao turismo em ambas as localidades.

Ainda conforme o projeto, o pedido foi baseado em uma carta encaminhada pelo prefeito de Colônia do Sacramento, Guillermo Rodríguez, no dia 16 de janeiro de 2026, pontuando as proximidades das duas cidades.

O texto destaca que os municípios compartilham "relevantes afinidades históricas e culturais, com especial destaque para a presença da herança da imigração italiana ainda hoje refletida nos costumes, na gastronomia, nas manifestações culturais e na identidade de seus habitantes". Em ambas as cidades, a vitivinicultura ocupa papel de destaque no desenvolvimento econômico e cultural, "sendo celebrada por meio de eventos tradicionais que valorizam a uva, o vinho, o trabalho do agricultor e a convivência comunitária, como as festas da uva e da vindima".

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Além disso, a exposição de motivos pontua que a Colônia do Sacramento possui "singular relevância no cenário internacional" por abrigar um bairro histórico declarado Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que "preserva traços das influências portuguesa e espanhola, constituindo-se em importante referência de preservação da memória, do patrimônio cultural e do turismo histórico — valores igualmente cultivados e promovidos por Caxias do Sul em sua trajetória de valorização cultural e identidade local".

Conforme o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, a ideia de tornar Caxias cidade-irmã já estava sendo trabalhada há tempos, principalmente com o objetivo de atrair turistas.

— Nós estávamos conversando há um bom tempo sobre essa aproximação de questões turísticas, culturais, históricas. E eu tenho certeza que a aprovação dessa legislação permite que Caxias tenha mais um contato importante aqui na região da América do Sul com o objetivo de atrair turistas argentinos, uruguaios, no caso específico de Colônia do Sacramento. Então é um momento muito importante, muito feliz — destacou Gremelmaier.

As cidades-irmãs de Caxias do Sul