Política

Foco no turismo
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Câmara de Vereadores aprova projeto que torna Caxias do Sul cidade-irmã de Colônia do Sacramento, no Uruguai

A iniciativa, de autoria da prefeitura, tem o objetivo de fortalecer laços culturais e históricos, além de incentivar o turismo entre as duas cidades

Renata Oliveira Silva

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