Vereador de Gramado é condenado na Justiça por improbidade administrativa; decisão ainda cabe recurso 

Os casos denunciados envolvem doações irregularidades quando Rafael era secretário de Obras e Serviços Urbanos, entre 2012 e 2013

O vereador de Gramado, Rafael Ronsoni (PP), foi condenado pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Gramado por ato de improbidade administrativa quando atuou como secretário de Obras e Serviços Urbanos, entre 2012 e 2013. Os fatos envolveriam supostas distribuições de materiais de construção e serviços da prefeitura para moradores e empresas sem seguir as regras legais. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (18), mas ainda cabe recurso.

Conforme a sentença assinada pela juíza Graziella Casaril, o então secretário Rafael teria fornecido brita, cimento e máquinas para, pelo menos, 14 pessoas e empresas enquanto estava no cargo. Em troca, o titular da pasta teria pedido apoio político. As situações foram descobertas a partir de interceptações telefônicas denunciadas de forma anônima ao Ministério Público ainda em 2016.

Durante os depoimentos, alguns dos supostamente beneficiados negaram o recebimento dos materiais ou serviços, contudo, a juíza defendeu que as alegações devem ser analisadas "com reservas, considerando que as testemunhas podem ter interesse em negar o recebimento de benefícios irregulares, para evitar eventuais consequências legais".

A defesa argumentou que algumas doações teriam sido feitas em conformidade com a Lei Municipal n.º 2.309/2005, que disciplina a concessão de auxílios pela municipalidade. Entretanto, a juíza pontuou que o argumento "não se sustenta" pois, conforme análise das ligações, foi possível notar que "os pedidos eram feitos diretamente ao demandado, sem observância dos procedimentos legais e administrativos pertinentes, e que as doações eram feitas em troca de apoio político, e não com base em critérios objetivos e impessoais".

No fim, a juíza definiu que Rafael Ronsoni tenha as seguintes sanções:

Perda da função pública que eventualmente exerça.

Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos.

Pagamento de multa civil no valor de R$ 50 mil, a ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de oito anos.

Pagamento das custas processuais.

Contudo, a decisão ainda cabe recursos, sendo assim, Rafael Ronsoni segue no cargo de vereador. Nas eleições de 2024, fez 2.714 votos, conseguindo o título de vereador mais votado da história de Gramado.

O que diz Rafael Ronsoni

Por meio de uma nota, o vereador reforçou que a decisão não é definitiva, que ainda é possível entrar com recursos, e negou os fatos apontados. Confira abaixo:

"Diante da recente sentença divulgada, venho publicamente esclarecer que confio plenamente na Justiça e reafirmo que jamais pratiquei nenhum ato de improbidade ou conduta ilegal no exercício de minha função pública.

A decisão não é definitiva e será objeto dos recursos cabíveis, nos quais será demonstrada a inexistência de dolo, de prejuízo ao erário ou de qualquer benefício pessoal ou de terceiros.

Sigo exercendo meu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, convicto de que, ao final da apreciação pelas instâncias superiores, a verdade dos fatos prevalecerá, com o reconhecimento de minha inocência e a consequente reforma da decisão.