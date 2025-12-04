Vereador de Canela é preso preventivamente por coação contra morador após denúncia na Câmara

A Polícia Civil de Canela prendeu preventivamente, na manhã desta quinta-feira (4), um vereador acusado de coagir um morador para que retirasse uma denúncia na Câmara. O caso envolveria supostas irregularidades no Hospital de Canela, referentes à Operação Caritas. Segundo apurado pela reportagem, o parlamentar envolvido é Leandro Gralha da Silva (MDB).

A prisão ocorreu no bairro Santa Marta e é resultado de investigação conduzida pela Delegacia de Polícia da cidade. O inquérito teve início quando um morador protocolou, na Câmara de Vereadores, uma denúncia relatando possíveis desvios de verbas na instituição de saúde, ainda envolvendo a Operação Caritas, deflagrada em 2021 para investigar crimes na administração pública de Canela.

Ao tomar conhecimento da situação, o vereador teria ido até a residência do denunciante e feito ameaças que o levaram a retirar a denúncia feita à Casa Legislativa. A vítima, ouvida duas vezes na delegacia, relatou ter temido por sua segurança.

O inquérito também apontou que o vereador possui histórico de envolvimento em outros procedimentos policiais, incluindo registros por peculato, corrupção passiva, crimes contra licitação e um inquérito anterior pelo mesmo crime de coação no curso do processo.

Com isso, a prisão preventiva foi solicitada para "resguardar a ordem pública e evitar interferências na instrução criminal". Segundo a Polícia Civil, medidas alternativas não seriam suficientes diante do "poder político do investigado, de seu comportamento durante os fatos e do risco de novas tentativas de intimidação".

— Trata-se de uma prisão de suma importância para a garantia da ordem pública e da credibilidade das instituições. Um vereador não pode se valer de grave ameaça para coagir um cidadão que cumpre seu dever cívico de denunciar irregularidades — destacou o delegado Vladimir Medeiros.

Segundo a Polícia Civil, o investigado responde pelo crime de coação no curso do processo, previsto no artigo 344 do Código Penal, indicando os fatos que a ameaça não foi um ato isolado, mas direcionada a impedir a continuidade das investigações sobre possível uso irregular de recursos públicos e outras irregularidades eventualmente praticadas pelo vereador.