Política

Investigação
Notícia

Vereador de Canela é preso preventivamente por coação contra morador após denúncia na Câmara

Segundo apurado, o parlamentar envolvido é Leandro Gralha da Silva (MDB). A ação foi realizada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira 

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS