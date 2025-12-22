Redes sociais transformam atuação de vereadores e ampliam debate político em Caxias do Sul

Ler resumo

Em 2026, os eleitores precisarão ficar ainda mais atentos aos conteúdos que consomem nas redes sociais. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A atuação política contemporânea não se restringe apenas aos plenários das casas legislativas. Atualmente, as redes sociais passaram a ocupar um papel relevante na comunicação entre os políticos e a população. Nesse ambiente, conteúdos audiovisuais, recortes de discursos e a abordagem de problemas urbanos tornam-se estratégias frequentes de visibilidade e engajamento.

De acordo com o cientista político Fábio Hoffmann, a alta da influência das redes sociais nas discussões políticas teve início ainda em 2008, com o Facebook nas eleições de Barack Obama nos Estados Unidos, o Twitter na eleição de Donald Trump em 2016 e o WhatsApp e YouTube na eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Contudo, as Big Techs vêm alterando os algoritmos desde então.

— Podemos dizer que até a eleição de Bolsonaro existia um planejamento de alcance orgânico por parte das equipes de comunicação dos políticos nas redes sociais. A principal mudança nesse campo tem se dado com o modelo de negócios das grandes empresas de mídias, como a Meta, o Google, o X, o TikTok e outras. O alcance, atualmente, não é mais orgânico, mas extremamente calibrado através de algoritmos altamente sofisticados. Desde então, o poder real de alcance das redes depende de investimentos e uma boa estratégia de conteúdo patrocinado. Longe de ser um movimento natural — destacou.

Na opinião de Hoffmann, há uma linha tênue entre a autopromoção e a exposição de problemas da cidade.

— Analisando o campo da política e os profissionais que agem sobre ele, podemos afirmar que ainda possuímos uma geração analógica procurando aprender a usar as ferramentas que as redes sociais proporcionam. E também temos uma geração digital entrando aos poucos no campo da política. E a grande questão que fica é: quem tem um grau maior de ética pública? Qual geração entende melhor os limites das redes sociais como ferramentas de construção do discurso político para a exposição e resolução dos problemas da cidade, Estado ou país, e os limites da autopromoção, como indivíduos privados? Acredito que a nova geração possui uma maior dificuldade, uma vez que a conectividade é inerente às suas vidas, ou seja, é uma geração completamente digital, com um desafio maior em separar vida privada e assuntos de esfera pública — explica Hoffmann.

Em Caxias do Sul, o movimento não se limita apenas às eleições. Desde o início da nova legislatura, em 2025, muitos dos vereadores estão utilizando as redes sociais bem mais do que nos outros anos. Os três parlamentares com maior número de seguidores até esta segunda-feira (22), incluindo Facebook e Instagram, são Hiago Morandi (PL), com 93,2 mil no total; Daiane Mello (PL), com 43,2 mil; e Cláudio Libardi (PCdoB), com de 39,2 mil. Confira a seguir as opiniões dos três sobre a utilização das redes sociais durante a função parlamentar.

Hiago Morandi (PL)

Hiago Morandi já atuava nas redes sociais antes de vencer as eleições para vereador. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Hiago Morandi (PL) é o vereador mais seguido entre os 23 parlamentares, com 93,2 mil seguidores entre Instagram e Facebook. Antes de ser eleito, já trabalhava ativamente nas ferramentas com assuntos da cidade.

Em seu feed, é possível encontrar vídeos mostrando a atuação com moradores de rua ou de fiscalização. Inclusive, um desses vídeos gerou um pedido de cassação contra ele e a colega de bancada Daiane Mello (PL).

Morandi argumenta que trabalha mais para fiscalizar a administração do que criar projetos de lei.

— Eu sei que tem esse discurso (de autopromoção), essa narrativa, mas eu discordo. Eu acho que quem se autopromove e aparece demais é porque não tem rabo preso ou, por exemplo, não tem cargo no governo. E eu não prometi tanto criar projetos de leis, leis a gente tem milhares no Brasil e que, muitas vezes, atrapalham o cidadão de bem. Então acho que antes de criar novas a gente deve fiscalizar o que já tem, mas, mesmo assim, a gente não deixa de produzir projetos — destaca Morandi.

Além disso, o parlamentar comenta como divulga os problemas para "pressionar" o Executivo.

— A gente divulga o problema e depois a gente cobra a solução. Com essa exposição, a gente deixa meio exposto o Executivo, por exemplo, e eles acabam se "coçando" e fazendo mais, mais rápido, (de forma) mais eficiente para trazer soluções para a comunidade. Usamos mais como uma ferramenta de pressão — salienta o liberal.

Daiane Mello (PL)

Daiane Mello reúne milhares de seguidores nas suas redes sociais. Neimar De Cesero / Agencia RBS

No caso da colega de bancada, Daiane Mello (PL), com 43,2 mil seguidores totais, a atuação nas redes também começou antes da eleição, mas hoje ela utiliza como uma ferramenta para se aproximar da comunidade.

— Através delas a gente consegue tanto expor o nosso trabalho, quanto receber as demandas da comunidade. É um trabalho muito grande, porque administrar essas redes não é fácil, mas eu acredito que elas são como uma ferramenta de levar informação até as pessoas e aproximar a população do nosso mandato — salienta.

Durante o trabalho como vereadora, Daiane também fez diversas fiscalizações em locais nos quais a comunidade a chamou, mas sabe que a atuação como parlamentar é limitada.

— Eu me coloquei à disposição da comunidade para ser vereadora das pessoas, então, cada vez que as pessoas me demandam as coisas, eu me sinto na obrigação de ir atrás para tentar resolver. Como eu digo para elas: eu não tenho a máquina e nem a caneta para fazer, mas eu posso cobrar. Então, através das nossas fiscalizações, das nossas indicações, a gente acredita que consegue cobrar o poder público quanto a isso — reforça.

Cláudio Libardi (PCdoB)

Libardi destacou que prefere trabalhar nas redes sociais com suas falas na Câmara de Vereadores. Augusto Martins/Câmara Caxias / Divulgação

Outro vereador muito ativo nas redes é Cláudio Libardi (PCdoB), com o total de 39,2 mil seguidores. No entanto, diferentemente de Morandi, sua abordagem é mais voltada para cortes de suas falas na Câmara, focadas nas críticas ao governo do Adiló Didomenico (PSD) e pautas nacionais.

— Sendo muito honesto, eu me preocupo muito mais com a Câmara do que com as redes sociais. Acho que é importante que as pessoas tenham acesso, mas acho que desvirtua muito das nossas competências como vereador. Por exemplo, nas minhas redes sociais só tem o que eu fiz na Câmara. Eu sou bem ortodoxo com isso — diz Libardi.

O parlamentar ainda frisa que quem administra as redes é a jornalista Josmari Pavan, custeada pelo salário do próprio parlamentar, não envolvendo cargos dentro da Casa. Junto disso, destaca que protocolou diversos projetos de lei e emendas parlamentares, muitas assinadas pela colega de bancada Andressa Marques (PCdoB), e que foca mais na vida real do que no online.

— Não faço muitas produções fora. Agora que eu tenho tentado apresentar alguns projetos de lei antes de eles serem debatidos no plenário. Acho que a rede social tem a função de divulgação significativa, mas tento sempre limitar ela ao meu exercício de vereador. Não tenho uma programação para a minha rede social, simplesmente tenho uma programação para o mandato. Não adianta ser efetivo online e não ser efetivo na vida real. Estou aqui para a cidade dar certo, esse é o meu objetivo — comentou.

Alertas para 2026

Apesar da campanha eleitoral para 2026 ainda não ter iniciado oficialmente, muitos dos possíveis candidatos para cargos majoritários e proporcionais já trabalham com promoções nas redes sociais.

