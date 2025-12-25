Política

Obituário
Notícia

Morre aos 79 anos o ex-vereador de Caxias do Sul Adão José de Castilhos

Ele faleceu nesta quinta-feira (25), e o velório ocorre nas Capelas Cristo Redentor, com despedida marcada para 15h de sexta (26)

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS