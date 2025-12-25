Morre aos 79 anos o ex-vereador de Caxias do Sul Adão José de Castilhos

Registro de Adão no ano de 2004 no prédio da prefeitura de Caxias do Sul. Daniela Xu / Agencia RBS

O ex-vereador de Caxias do Sul Adão José de Castilhos morreu, aos 79 anos, nesta quinta-feira (25). O velório ocorre nas Capelas Cristo Redentor.

Adão Castilhos era natural de Caxias do Sul e servidor público. Foi eleito vereador no município por duas oportunidades, nas legislaturas de 1993-1996 e de 2001-2004 pelo PPS e PCdoB. Ele também chegou a ser secretário da antiga pasta de Serviços Públicos Urbanos, em 1997.

Pelas redes sociais e canais oficiais, o prefeito Adiló Didomenico lamentou a perda e decretou luto oficial no município.

