Morre aos 79 anos o ex-vereador de Caxias do Sul Adão José de Castilhos

O ex-vereador de Caxias do Sul Adão José de Castilhos morreu, aos 79 anos, nesta quinta-feira (25). O velório ocorre nas Capelas Cristo Redentor.
Adão Castilhos era natural de Caxias do Sul e servidor público. Foi eleito vereador no município por duas oportunidades, nas legislaturas de 1993-1996 e de 2001-2004 pelo PPS e PCdoB. Ele também chegou a ser secretário da antiga pasta de Serviços Públicos Urbanos, em 1997.
Pelas redes sociais e canais oficiais, o prefeito Adiló Didomenico lamentou a perda e decretou luto oficial no município.
O velório de Adão ocorre nas Capelas Cristo Redentor, com cerimônia de cremação prevista para 15h desta sexta-feira (26), no Crematório São José.