Mais de 17,8 mil eleitores de Caxias do Sul recebem aviso pelo WhatsApp para cadastro da biometria

O processo de cadastro da biometria leva 10 minutos. Jean Pimentel / Agencia RBS

Mais de 17 mil moradores de Caxias do Sul devem receber comunicados pelo WhatsApp do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) para registrarem a biometria no Cartório Eleitoral da cidade. O contato é feito exclusivamente pelo número oficial (51) 2312-2015 e somente para quem tem título regular e ainda não fez o procedimento.

A iniciativa busca evitar filas no início do ano eleitoral e reforçar que o procedimento é simples, gratuito e pode ser feito em qualquer Cartório Eleitoral do Estado. Para realizar o cadastro, o eleitor precisa levar um documento oficial com foto e comprovante de endereço. O tempo médio para conclusão da coleta é de 10 minutos.

O chefe da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski, destacou que dos 335.688 eleitores da cidade, 17.826 (o equivalente a 5,31%) ainda não estão com a biometria cadastrada. Além disso, salientou que o processo precisa ser feito até o dia 6 de maio, sendo 150 dias antes das eleições de 2026.

Serviço – Cadastro Biométrico