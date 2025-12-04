Justiça suspende processo de cassação de vereador de Canela

Alberi foi alvo de uma denúncia de quebra de decoro parlamentar ainda em outubro deste ano. Câmara de Vereadores de Canela / Divulgação

A 2ª Vara Judicial da Comarca de Canela emitiu um mandado de segurança que suspendeu o processo de cassação do vereador Alberi Dias (MDB) por quebra de decoro parlamentar. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (4) pela assessoria da Câmara de Vereadores.

Conforme a decisão assinada pela juíza Simone Ribeiro Chalela, na sessão do dia 29 de outubro em que foi votado pela admissibilidade da denúncia contra o vereador, havia somente 10 vereadores. Cinco votaram a favor, três contrários e dois se abstiveram. Porém, pelo regimento da Casa e pela legislação federal, a maioria simples corresponderia a seis votos favoráveis.

No entanto, o presidente da Câmara, Felipe Caputo (PSDB), determinou o prosseguimento do processo, o que, segundo a juíza, fez com que descumprisse o regimento interno, principalmente ao não verificar o quórum legal para a realização da votação. Desta forma, foi determinado que todos os processos que estavam em andamento fossem suspensos.

De acordo com a assessoria da Câmara de Vereadores, o mandado já foi cumprido. Sendo assim, a Comissão Processante criada para julgar a denúncia, liderada pelo vereador sorteado Lucas Dias (PSDB), foi suspensa. O presidente preferiu não se manifestar sobre o assunto no momento.

Relembre o caso

A denúncia estava relacionada à condenação pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Canela do vereador Alberi e do empreiteiro Ademir Claudiomiro Colombo da Silva na Operação Caritas, de 2021. Os dois foram considerados culpados pela falsificação de documentos utilizados para fraudar licitações públicas em Canela.

Na decisão, o juiz condenou Alberi a 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime aberto e 32 dias-multa (1/30 do salário-mínimo por dia). Porém, como a pena não supera quatro anos e o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, foi convertida a prestação de serviços à comunidade (7h semanais) e pena restritiva de direitos de três salários mínimos. Ainda cabe recurso ao processo. Apesar disso, a moradora de Canela Ana Paula Beliski encaminhou à Câmara a denúncia contra o vereador.

Na sessão do dia 29 de outubro, onde foi discutida a denúncia, Alberi alegou estar passando por uma "perseguição política" e apresentou falhas na assinatura do documento, mas o pedido foi aprovado por cinco votos favoráveis e três contras.

Operação Caritas

A Operação Caritas começou em 9 de abril de 2021, quando foram apreendidos materiais de construção do Hospital de Caridade de Canela que haviam sido desviados para propriedade particular.

Na segunda fase, em 30 de junho de 2021, policiais civis apreenderam uma lista com nomes de cargos de confiança que, segundo a apuração, pagavam valores em dinheiro para o partido político. Isso ocorreu após os policiais acompanharem, durante todo o dia, a atividade de recolhimento do dinheiro em diversos locais, inclusive prédios públicos.

Já no dia 8 de novembro de 2021, 175 policiais civis cumpriram simultaneamente 176 medidas judiciais. As pessoas que ocupavam os cargos, à época, de presidente da Câmara de Vereadores de Canela (Alberi Gavani Dias, do MDB), de secretário municipal de Obras (Luis Claudio da Silva) e de interventor do Hospital de Caridade (Vilmar da Silva dos Santos) chegaram a ser presos preventivamente, mas foram soltos no dia seguinte e afastados das funções públicas temporariamente.

de secretário municipal de Obras (Luis Claudio da Silva) e de interventor do Hospital de Caridade (Vilmar da Silva dos Santos) chegaram a ser presos preventivamente, mas foram soltos no dia seguinte e afastados das funções públicas temporariamente. Porém, Alberi foi preso novamente no dia 28 de dezembro daquele ano. Segundo o delegado Vladmir Medeiros , novos elementos indicaram que o parlamentar liderava um núcleo da organização criminosa , usando empresas de fachada, parentes e CNPJs falsos para fraudar licitações e lavar dinheiro com bens e valores. Mesmo após a primeira prisão, em 8 de novembro, Dias teria continuado a influenciar agentes políticos .

, novos elementos indicaram que o parlamentar , usando para fraudar licitações e com bens e valores. Mesmo após a primeira prisão, em 8 de novembro, Dias teria continuado a . No dia 8 de outubro de 2025, o juiz Vancarlo André Anacleto, condenou dois envolvidos na operação, Alberi e o empreiteiro Ademir Claudiomiro Colombo da Silva pelos crimes de falsificação de documentos utilizados para fraudar licitações públicas em Canela. Já o terceiro envolvido na ação, Denis Roberto de Oliveira de Souza, foi absolvido. Ele teria "emprestado" sua conta para receber valores de contratos públicos de Ademir, mas o juiz considerou as provas frágeis.