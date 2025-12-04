Política

Justiça suspende processo de cassação de vereador de Canela

A decisão foi baseada na falta de quórum no dia da votação da admissibilidade da denúncia contra Alberi Dias (MDB) em outubro

Renata Oliveira Silva

