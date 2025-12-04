Justiça suspende processo de cassação de vereador de Canela

A 2ª Vara Judicial da Comarca de Canela emitiu um mandado de segurança que suspendeu o processo de cassação do vereador Alberi Dias (MDB) por quebra de decoro parlamentar. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (4) pela assessoria da Câmara de Vereadores.
Conforme a decisão assinada pela juíza Simone Ribeiro Chalela, na sessão do dia 29 de outubro em que foi votado pela admissibilidade da denúncia contra o vereador, havia somente 10 vereadores. Cinco votaram a favor, três contrários e dois se abstiveram. Porém, pelo regimento da Casa e pela legislação federal, a maioria simples corresponderia a seis votos favoráveis.
No entanto, o presidente da Câmara, Felipe Caputo (PSDB), determinou o prosseguimento do processo, o que, segundo a juíza, fez com que descumprisse o regimento interno, principalmente ao não verificar o quórum legal para a realização da votação. Desta forma, foi determinado que todos os processos que estavam em andamento fossem suspensos.
De acordo com a assessoria da Câmara de Vereadores, o mandado já foi cumprido. Sendo assim, a Comissão Processante criada para julgar a denúncia, liderada pelo vereador sorteado Lucas Dias (PSDB), foi suspensa. O presidente preferiu não se manifestar sobre o assunto no momento.
Relembre o caso
A denúncia estava relacionada à condenação pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Canela do vereador Alberi e do empreiteiro Ademir Claudiomiro Colombo da Silva na Operação Caritas, de 2021. Os dois foram considerados culpados pela falsificação de documentos utilizados para fraudar licitações públicas em Canela.
Na decisão, o juiz condenou Alberi a 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime aberto e 32 dias-multa (1/30 do salário-mínimo por dia). Porém, como a pena não supera quatro anos e o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, foi convertida a prestação de serviços à comunidade (7h semanais) e pena restritiva de direitos de três salários mínimos. Ainda cabe recurso ao processo. Apesar disso, a moradora de Canela Ana Paula Beliski encaminhou à Câmara a denúncia contra o vereador.
Na sessão do dia 29 de outubro, onde foi discutida a denúncia, Alberi alegou estar passando por uma "perseguição política" e apresentou falhas na assinatura do documento, mas o pedido foi aprovado por cinco votos favoráveis e três contras.
Operação Caritas
- A Operação Caritas começou em 9 de abril de 2021, quando foram apreendidos materiais de construção do Hospital de Caridade de Canela que haviam sido desviados para propriedade particular.
- Na segunda fase, em 30 de junho de 2021, policiais civis apreenderam uma lista com nomes de cargos de confiança que, segundo a apuração, pagavam valores em dinheiro para o partido político. Isso ocorreu após os policiais acompanharem, durante todo o dia, a atividade de recolhimento do dinheiro em diversos locais, inclusive prédios públicos.
- Já no dia 8 de novembro de 2021, 175 policiais civis cumpriram simultaneamente 176 medidas judiciais. As pessoas que ocupavam os cargos, à época, de presidente da Câmara de Vereadores de Canela (Alberi Gavani Dias, do MDB), de secretário municipal de Obras (Luis Claudio da Silva) e de interventor do Hospital de Caridade (Vilmar da Silva dos Santos) chegaram a ser presos preventivamente, mas foram soltos no dia seguinte e afastados das funções públicas temporariamente.
- Porém, Alberi foi preso novamente no dia 28 de dezembro daquele ano. Segundo o delegado Vladmir Medeiros, novos elementos indicaram que o parlamentar liderava um núcleo da organização criminosa, usando empresas de fachada, parentes e CNPJs falsos para fraudar licitações e lavar dinheiro com bens e valores. Mesmo após a primeira prisão, em 8 de novembro, Dias teria continuado a influenciar agentes políticos.
- No dia 8 de outubro de 2025, o juiz Vancarlo André Anacleto, condenou dois envolvidos na operação, Alberi e o empreiteiro Ademir Claudiomiro Colombo da Silva pelos crimes de falsificação de documentos utilizados para fraudar licitações públicas em Canela. Já o terceiro envolvido na ação, Denis Roberto de Oliveira de Souza, foi absolvido. Ele teria "emprestado" sua conta para receber valores de contratos públicos de Ademir, mas o juiz considerou as provas frágeis.