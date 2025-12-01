Grupo de funcionários das UPAs de Caxias do Sul defendem método de contrato "sócios cotistas" em reunião na Câmara de Vereadores

A reunião foi convocada de última hora pela comissão para ouvir os funcionários da Maestria. Ulisses Castro / Agencia RBS

Funcionários da empresa Maestria Serviços em Saúde Ltda (MSS) solicitaram uma reunião de última hora com membros da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), que administra as Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) Central e Zona Norte, nesta segunda-feira (1°). A razão foram as demissões após a constatação de irregularidades no contrato entre o município e o Ideas.

Durante este ano, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) identificou uma espécie de "quarteirização" de serviços essenciais, como técnicos de enfermagem, enfermeiros e farmacêuticos, entre o Ideas e a empresa Maestria.

Nesse método, os funcionários são contratados como "sócios cotistas" pela Maestria e a remuneração é superior à ofertada pelo Ideas. Contudo, pelo termo firmado entre o Ideas e a prefeitura, a ação não é permitida, somente para cargos como de limpeza ou segurança.

O diretor da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Everson Furtado, estava representando a pasta, apesar de não ter sido convocado oficialmente, e explicou que o município só está seguindo as orientações jurídicas. E divulgou que foi dado um prazo até 19 de dezembro para o Ideas regularizar a situação.

"Melhor qualidade de vida"

Na opinião de uma parte dos funcionários da Maestria, a forma de contrato é adequada e oferece um salário superior. Além disso, questionaram os motivos de não ser permitida essa condição de trabalho para a categoria, enquanto médicos podem trabalhar para o município como pessoa jurídica (PJ). O representante do grupo, Ubirajara Ferreira, avisou que vão lutar para não perderem a remuneração maior.

– Pela lei atual, a área da saúde não pode mais fazer hora extra, só banco de horas. Então, quando você tem uma possibilidade, que é essa que a Maestria traz, você não fica restrito às leis da modalidade CLT, ganhando mais flexibilidade na jornada de trabalho. Então aumenta o vencimento e oferta melhor qualidade de vida para a família. Não queremos burlar a lei, só queremos que as coisas comecem a melhorar — argumentou Ubirajara.

Já na opinião da presidente do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv), Silvana Piroli, o Ideas sabia que não poderia realizar essa modalidade de contratação e mesmo assim, o fez.

– O problema é quem gerou isso. E quem gerou e quem foi que induziu ao erro, quem iludiu os trabalhadores e agora está deixando todo mundo inseguro. Então tem que resolver isso. O Ideas tem que, sim, contratar prioritariamente vocês para as vagas que ele já deveria ter contratado — defendeu Silvana.

O diretor das UPAs, Gustavo Colombo, compareceu após o início da reunião e explicou que já encerraram o contrato com a Maestria e abriram o novo edital para contratação dos funcionários no regime CLT, como indicado pelo TCE, com os salários acertados pela convenção coletiva local.

— A partir do dia 20 de dezembro, todo mundo que se inscreveu no edital, passou no processo e era do Grupo Maestria vai iniciar as atividades sendo CLT — explicou.