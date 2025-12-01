Política

Polêmica 
Notícia

Grupo de funcionários das UPAs de Caxias do Sul defendem método de contrato "sócios cotistas" em reunião na Câmara de Vereadores

O encontro ocorreu após as demissões causadas pela orientação do Tribunal de Contas do Estado que identificou irregularidades no contrato entre a prefeitura e o Ideas, que administra as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS