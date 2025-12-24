Entenda o que muda com a Fundação de Assistência Social (FAS) se tornando secretaria em Caxias do Sul

Apesar da mudança, a sede da secretaria seguirá no mesmo endereço, no bairro Nossa Senhora de Lourdes Ulisses Castro / Agencia RBS

A partir do dia 1º de janeiro de 2026, a Fundação de Assistência Social (FAS) irá se tornar a secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Smasc). O projeto do Executivo foi aprovado pela Câmara de Vereadores na sessão extraordinária desta terça-feira (23).

O processo de transição da pasta, principalmente em questões mais burocráticas, será finalizado somente no fim de 2026. Contudo, uma das alterações mais perceptíveis será a fusão de alguns setores da secretaria Municipal de Segurança Pública (Smspps) para a Smasc, como:

Programa de Pacificação Restaurativa

Coordenadorias de: Acessibilidade, da Pessoa Idosa, da Juventude, da Mulher e Centro de Referência da Mulher, de Promoção da Igualdade Étnico-Racial e Centro de Informações ao Imigrante (CIAI).

Com isso, o atual secretário adjunto da Smspps, o Tenente-Coronel Luiz Carlos Neves Soares Junior, deve ir para a nova pasta para atuar nesses setores, enquanto a secretaria de Segurança seguirá somente com o atual titular.

Os demais serviços e parcerias ofertadas atualmente pela FAS devem continuar normalmente, de acordo com o atual presidente, Mauro Trojan — que deve se tornar secretário com a troca.

— O acesso aos nossos serviços continuará o mesmo, sendo feito pelos nossos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). As parcerias, como a com o Mão Amiga, também seguirão — explicou Mauro.

Referente ao orçamento da pasta, hoje com 93% com recursos do município e 7% da União e do Estado, a Lei Orçamentária Anual (LOA) definiu R$ 98 milhões para 2026. Trojan salientou que o valor seguirá o mesmo, mas que, com a mudança, a administração deve conseguir economizar, principalmente no setor de compras.

— Hoje, o município arca com 93% dos custos, então a gente se tornar secretaria traz uma série de benefícios como, por exemplo, as licitações. Também vamos dividir serviços burocráticos com a prefeitura, barateando muitas ações — salienta.

A sede da secretaria seguirá no prédio atual da FAS, localizado na Rua Os Dezoito do Forte, 423, no bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Servidores não serão afetados

Outro ponto ressaltado por Trojan é que nenhum dos mais de mil servidores da FAS, tanto concursados quanto terceirizados, serão afetados com a mudança.

— Os direitos de todos serão mantidos. Vai ser realmente uma transição burocrática, porque todos que estão aqui vão continuar aqui, nós não diminuímos nenhum servidor do setor, nós não aumentamos, fica tudo normal — reforça.

Inclusive, durante a votação do projeto, a vereadora Andressa Marques (PCdoB) conseguiu aprovar uma emenda aditiva que garante a prorrogação dos concursos públicos realizados em 2023 e 2025 para que nenhum dos aprovados seja prejudicado.

Além disso, a secretária de Administração, Tecnologia e Inovação (Smati), Grégora Fortuna dos Passos, que também está liderando o processo de transição, ressaltou que foram realizadas diversas reuniões com os trabalhadores:

— As pessoas começaram a se questionar o que aconteceria, mas com todo esse trabalho que a gente executou em parceria com a equipe da FAS, tudo foi esclarecido. Para o cidadão, nada irá mudar, mas internamente será possível aprimorar os serviços, além de todo o ganho estrutural referente a compras e outras questões.

A secretária ainda diz que os servidores serão beneficiados com a mudança, pois terão mais possibilidades de mudança de cargos dentro da administração direta.