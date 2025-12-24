Política

A partir de 2026
Entenda o que muda com a Fundação de Assistência Social (FAS) se tornando secretaria em Caxias do Sul

O projeto do Executivo foi aprovado pelos vereadores em sessão extraordinária na terça-feira. A principal alteração será a fusão de alguns setores hoje alocados na secretaria Municipal de Segurança Pública (Smspps). Servidores não serão afetados

Renata Oliveira Silva

