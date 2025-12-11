Com Wagner Petrini na presidência, Câmara de Vereadores de Caxias define a nova Mesa Diretora para 2026

Ler resumo

Andressa Mallmann, Alexandre Bortoluz, Wagner Petrini, Edson da Rosa e Lucas Caregnato. Ulisses Castro / Agencia RBS

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul já definiu a Mesa Diretora de 2026, na tarde desta quinta-feira (11). A presidência ficará com o vereador Wagner Petrini (PSB), que terá Edson da Rosa (Republicanos) como 1º vice-presidente; Lucas Caregnato (PT) como 2º vice-presidente; Alexandre Bortoluz (PP) como 1º secretário; e Andressa Mallmann (PDT) como 2º secretária. A vereadora Daiane Mello (PL) foi a única parlamentar que votou contra a chapa.

A definição dos presidentes até o fim da atual legislatura foi feita ainda no início deste ano, em acordo com a maioria dos vereadores eleitos, sendo o primeiro ano com PT, segundo com PSB, terceiro com Republicanos e quarto com PP.

O voto contrário de Daiane já era algo esperado, pois o PL não foi considerado para a Mesa dos próximos anos, mesmo sendo o partido com mais votos na Casa. Contudo, os colegas de bancada, Hiago Morandi (PL) e Capitão Ramon (PL), votaram favoráveis nesta eleição. Na anterior, tinham sido contra.

Petrini disse que o objetivo do seu mandato à frente da Câmara é seguir o legado de Lucas Caregnato, e pautar o que é de interesse coletivo da comunidade.

— Agradeço a confiança dos colegas vereadores, mas primeiro quero parabenizar o Lucas pelo trabalho que fez durante o ano, escutando as pessoas, separando a questão ideológica, e eu vou seguir nesse caminho, de saber separar a ideologia, receber todo mundo, trabalhar com transparência, com seriedade, apreciando os projetos, colocando em pauta tudo o que for de interesse coletivo para a nossa comunidade — disse Petrini.

Sobre a escolha dos colegas da Mesa, que seguiram praticamente os mesmos da atual definição, com exceção da vereadora Andressa Marques (PCdoB), o próximo presidente explicou que foi considerada a experiência dos parlamentares.

— São cinco vereadores, cada um de um partido, e alguns com experiências em outros anos. Por exemplo, o Edson da Rosa e o Lucas Caregnato. Então, a gente tem um grupo muito bom e a expectativa para 2026 é muito boa — destacou Petrini.

A posse oficial da nova Mesa deve ser no dia 5 de janeiro. Até o fim deste ano, a atual configuração segue mantida.

Mesa Diretora para 2026

Presidente : Wagner Petrini (PSB).

: Wagner Petrini (PSB). 1º vice-presidente : Edson da Rosa (Republicanos).

: Edson da Rosa (Republicanos). 2º vice-presidente : Lucas Caregnato (PT).

: Lucas Caregnato (PT). 1º secretário : Alexandre Bortoluz, o Bortola (PP).

: Alexandre Bortoluz, o Bortola (PP). 2º secretária: Andressa Mallmann (PDT).