Após ser preso por suspeita de coação, vereador de Canela é liberado pela Justiça nesta sexta 

O vereador de Canela Leandro Gralha da Silva (MDB) foi solto nesta sexta-feira (5). O parlamentar havia sido preso preventivamente na quinta-feira (4) por suspeita de coação de um morador para que retirasse uma denúncia na Câmara Municipal. O caso envolveria supostas irregularidades no Hospital de Canela, referentes à Operação Cáritas, de 2021.

De acordo com o advogado do vereador, Luiz Tomazelli, a Justiça aceitou a liminar que solicitava liberação de Leandro, na manhã desta sexta.

— Nós defendemos algumas questões processuais que não estavam bem expostas, principalmente com relação à questão probatória, que ficou valendo somente a palavra da suposta vítima. Então tivemos a audiência de custódia na tarde desta sexta e a Justiça manteve a liberdade do Leandro — explica.

Além disso, o advogado defende que a vítima estaria motivada por "questões políticas".

— Ele tem alguma motivação política por trás e requentou aquelas notícias, provas ainda com base na Operação Cáritas, para trazer novamente esses fatos à tona e criar uma situação. Só que só existe a versão do denunciante sobre essas supostas ameaças contra ele. Não existe nada que diga que o Leandro teve contato com ele — esclareceu Tomazelli.

Contudo, Leandro da Silva segue sendo investigado pelas autoridades. Ele também continua com o mandato ativo na Câmara de Vereadores.

Relembre o caso

A prisão de Leandro ocorreu no bairro Santa Marta e foi resultado de investigação conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Canela. O inquérito teve início quando um morador protocolou, na Câmara de Vereadores, uma denúncia relatando a suspeita de desvios de verbas na instituição de saúde, ainda envolvendo a Operação Cáritas, deflagrada em 2021 para investigar crimes na administração pública de Canela.

Ainda segundo a denúncia, ao tomar conhecimento da situação, o vereador teria ido até a residência do denunciante e feito ameaças que o levaram a retirar a denúncia feita à Casa Legislativa. A vítima, ouvida duas vezes na delegacia, relatou temer pela própria segurança.

O inquérito também apontou que o vereador possui histórico de envolvimento em outros procedimentos policiais, incluindo registros por suspeitas de peculato, corrupção passiva, crimes contra licitação e um inquérito anterior pelo mesmo crime de coação no curso do processo.