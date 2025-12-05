Política

Investigação
Notícia

Após ser preso por suspeita de coação, vereador de Canela é liberado pela Justiça nesta sexta 

A prisão de Leandro Gralha da Silva (MDB) ocorreu na manhã de quinta-feira (4) pela Polícia Civil. Ele é suspeito de ter coagido um morador que o denunciou na Câmara Municipal sobre fatos envolvendo a Operação Caritas, de 2021

Renata Oliveira Silva

