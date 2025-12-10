Política

Pagamento em dia
Notícia

Acordo garante que salários dos funcionários das UPAs de Caxias do Sul devem ser quitados até o dia 20 de cada mês

O acerto, adiantado pela coluna Mirante na semana passada, foi assinado após intervenção do Sindicato dos Médicos

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS