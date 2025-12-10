Acordo garante que salários dos funcionários das UPAs de Caxias do Sul devem ser quitados até o dia 20 de cada mês

Sindicato dos Médicos de Caxias do Sul / Divulgação

Em reunião na terça-feira (9), foi formalizado um acordo que garante o pagamento de salários de médicos terceirizados que atuam nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Caxias do Sul. O encaminhamento para a resolução do impasse já havia sido adiantado pela coluna Mirante na última sexta-feira (5).

Segundo o compromisso firmado, os salários devem ser quitados até o dia 20 de cada mês. O documento também ressalta que não deve haver retaliações, como demissão ou suspensão temporária, para com os médicos que fizeram paralisações na semana passada. A medida, neste caso, é valida por prazo de um ano.

O documento foi assinado no gabinete do secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, com presença e assinatura do presidente do Sindicato dos Médicos de Caxias do Sul, Marlonei Santos.

Além deles, os representantes do Instituto Ideas e da empresa Exímio participaram e assinaram o acordo.

Entenda

