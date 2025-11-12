Política

Região
Notícia

Vereador de Canela pode perder mandato em 2026 

Uma comissão da Câmara de Vereadores está analisando um pedido de cassação de Alberi Dias (MDB) por quebra de decoro parlamentar a partir de uma denúncia protocolada na Casa. O motivo seria por Dias ter sido condenado pela Justiça recentemente pela falsificação de documentos utilizados para fraudar licitações públicas em Canela ainda em 2021

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS