Prefeitura de Veranópolis nomeia cãozinho adotado como "chefe da vigilância"

Cãozinho foi nomeado "chefe da vigilância" na manhã desta quinta-feira pelo vice-prefeito João Guilherme Mazetto. Leandro Galante / Divulgação

A prefeitura de Veranópolis ganhou um novo "servidor", que foi nomeado nesta quinta-feira como "chefe da vigilância", em um ato informal com a presença do vice-prefeito João Guilherme Mazetto. O cãozinho Paçoca foi adotado por um grupo de cerca de 20 servidores do Poder Público Municipal.

O "escritório" do mascote será na garagem da prefeitura, onde também ficam os motoristas e servidores da vigilância.

— Ele simboliza a adoção responsável e o amor pelos animais. É um cão comunitário que está se adaptando, recebendo muita atenção de todos — disse o vice-prefeito, durante a "nomeação" do mascote, que ganhou até crachá.

Paçoca estava à procura de um novo lar após seus antigos tutores precisarem deixar a cidade. A adoção foi intermediada pela ONG Instinto Coruja.

Paçoca ganhou crachá. Leandro Galante / Divulgação