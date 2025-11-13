Prefeitura de Veranópolis nomeia cãozinho adotado como "chefe da vigilância"

A prefeitura de Veranópolis ganhou um novo "servidor", que foi nomeado nesta quinta-feira como "chefe da vigilância", em um ato informal com a presença do vice-prefeito João Guilherme Mazetto. O cãozinho Paçoca foi adotado por um grupo de cerca de 20 servidores do Poder Público Municipal.
O "escritório" do mascote será na garagem da prefeitura, onde também ficam os motoristas e servidores da vigilância.
— Ele simboliza a adoção responsável e o amor pelos animais. É um cão comunitário que está se adaptando, recebendo muita atenção de todos — disse o vice-prefeito, durante a "nomeação" do mascote, que ganhou até crachá.
Paçoca estava à procura de um novo lar após seus antigos tutores precisarem deixar a cidade. A adoção foi intermediada pela ONG Instinto Coruja.
A nomeação simbólica do cãozinho tem como objetivo promover a adoção de cães, já que o Canil Municipal de Veranópolis tem quase 200 animais sob tutela.