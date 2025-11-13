Política

Incentivo à adoção
Notícia

Prefeitura de Veranópolis nomeia cãozinho adotado como "chefe da vigilância"

Animal será cuidado por um grupo de 20 servidores do Poder Público municipal. Em um ato informal, na manhã desta quinta (13), Paçoca recebeu até crachá

Gabriela Alves

