Política

Serra gaúcha
Notícia

Prefeito, ex-prefeito e mais seis réus são condenados por improbidade administrativa na gestão do Natal Luz de Gramado entre 2007 e 2010

Penas incluem ressarcimento de valores ao erário, perda de direitos políticos, multa e proibição de contratação com o poder público. Decisão cabe recurso

Paulo Rocha

