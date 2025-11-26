Política

Novo edital para concessão de serviços funerários em Caxias do Sul deve ser lançado nesta sexta

O certame foi reformulado após a suspensão da Justiça em 2024 e foi apresentado à imprensa nesta quarta-feira (26). A previsão para publicação é sexta-feira (28), sendo que o resultado deve ser divulgado em janeiro de 2026

Renata Oliveira Silva

