Morre aos 67 anos a ex-vereadora de Bento Gonçalves Vitória Conceição Salton Liguori

A ex-vereadora de Bento Gonçalves Vitória Conceição Salton Liguori morreu aos 67 anos, neste domingo (16). As últimas despedidas acontecem nas Capelas São José, até às 18h30min.

Vitória foi eleita vereadora pela coligação PPB/PFL pela primeira vez em 1996, com 1.435 votos, integrando a 12ª Legislatura (1997-2000). Em 2001, assumiu como vereadora suplente pelo PDT, ficando no cargo até 2004. Nos últimos anos, atuava como professora de português e realizava trabalhos de comunicação nos veículos de imprensa.