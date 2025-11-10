Eleições 2026: partidos de Caxias do Sul intensificam articulações para definir pré-candidatos

A menos de um ano das eleições de 2026, partidos de Caxias do Sul intensificam as articulações para definir quem representará a cidade nas disputas estadual e federal. Embora as decisões finais dependam das executivas estaduais e nacionais, diretórios locais já discutem trocas de siglas e testam possíveis candidaturas. Dos partidos consultados, todos com cadeiras na Câmara de Vereadores, PT, PSB, PL, PSDB, Novo e Republicanos são os que mais avançaram na formação de pré-candidaturas.
Políticos que já foram eleitos, como os deputados estaduais Pepe Vargas (PT), Carlos Búrigo (MDB) e Neri, o Carteiro (PSDB), e os federais Denise Pessôa (PT) e Mauricio Marcon (Podemos) estão com a preferência. Inclusive, a maioria já confirmou que estará na disputa do ano que vem.
Além disso, mudanças partidárias também são possíveis, como Marcon trocando para o PL, juntamente com o deputado estadual Cláudio Branchieri (atual Podemos), segundo o presidente do PL em Caxias, Maurício Scalco.
Outro nome que deve mudar de sigla em breve, com destino ao Republicanos, é o vereador Hiago Morandi (PL). Essa troca pode trazer um impacto no cenário municipal, dado que o partido é da base do governo Adiló, enquanto Morandi é um crítico assíduo da atual gestão. De acordo com o presidente do Republicanos em Caxias, Elisandro Fiuza, há conversas, mas ele salientou que o parlamentar precisa estar "apto e aberto para entender como que o partido funciona". Fiuza também reforçou que o nome do diretor-presidente do Samae, João Uez, já foi sugerido para deputado estadual.
Alguns diretórios também trabalham com políticos já conhecidos na cidade. O PSB que deve indicar Wagner Petrini para deputado estadual e Zé Dambrós para federal, conforme o presidente do diretório Adriano Boff.
No MDB, apesar de não ter uma cadeira na Câmara, o nome do ex-governador José Sartori está sendo mencionado. Entretanto, o presidente da sigla local, Veroni Macedo, afirmou que é a decisão final partirá de Sartori. No encontro do partido em Farroupilha, os colegas fizeram "coro" para que ele concorra.
Outro partido que vem se fortalecendo na cidade é o PSD. Com a ida do governador Eduardo Leite para a sigla, o prefeito Adiló Didomenico se uniu ao partido ao lado do chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, que está como presidente da sigla. Porém, ainda não há nomes em vista.
O PP também vêm se movimentando para buscar candidatos. Apesar de não divulgarem nomes, nos bastidores, Daiane Mello (PL) anda conversando com a sigla progressista para uma possível troca. Contudo, nada foi definido de acordo com o presidente Alexandre Bortoluz (Bortola).
O Novo, que conta com uma aliança com o PL, estuda lançar a vereadora Sandra Bonetto para deputada federal, conforme a presidente do diretório, Isabela Schumacher. Contudo, ainda estão estudando como formarão a possível chapa. A única certeza do partido é que o deputado federal Marcel van Hattem deve ir para o Senado.
No caso do PRD, o presidente do diretório de Caxias, Flávio Cassina, explicou que estão acontecendo reestruturações nas executivas nacionais e estaduais, com isso, o partido municipal pode sofrer alterações e preferiu não se manifestar neste momento.
O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado no dia 4 de outubro e, o segundo, está marcado para o dia 25 de outubro.
Nomes citados pelos partidos de Caxias como prováveis candidatos
Republicanos
- Deputado estadual: João Uez (vereador licenciado e atual diretor-presidente do Samae)
- Deputado federal: ainda sem definição.
PSB
- Deputado estadual: Wagner Petrini (atual vereador)
- Deputado federal: Zé Dambrós (atual vereador).
PSDB
- Deputado estadual: Neri, o Carteiro (atualmente no cargo)
- Deputado federal: sem definição.
PT
- Deputado estadual: Pepe Vargas (atualmente no cargo).
- Deputada federal: Denise Pessôa (atualmente no cargo).
PL
- Deputado estadual: Maurício Scalco (ex-vereador) e Claudio Branchieri (que deve mudar de partido).
- Deputado federal: Mauricio Marcon (busca reeleição e deve mudar de partido).
MDB
- Deputado estadual: Carlos Búrigo (busca reeleição).
- Deputado federal: ainda sem definição.
Novo
- Deputado estadual: ainda sem definição.
- Deputado federal: Sandra Bonetto (atual vereadora).
PSD, PP, PCdoB, PRD
- Ainda sem definição dos candidatos