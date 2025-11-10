Eleições 2026: partidos de Caxias do Sul intensificam articulações para definir pré-candidatos

O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado no dia 4 de outubro e, o segundo, está marcado para o dia 25 de outubro. Porthus Junior / Agencia RBS

A menos de um ano das eleições de 2026, partidos de Caxias do Sul intensificam as articulações para definir quem representará a cidade nas disputas estadual e federal. Embora as decisões finais dependam das executivas estaduais e nacionais, diretórios locais já discutem trocas de siglas e testam possíveis candidaturas. Dos partidos consultados, todos com cadeiras na Câmara de Vereadores, PT, PSB, PL, PSDB, Novo e Republicanos são os que mais avançaram na formação de pré-candidaturas.

Políticos que já foram eleitos, como os deputados estaduais Pepe Vargas (PT), Carlos Búrigo (MDB) e Neri, o Carteiro (PSDB), e os federais Denise Pessôa (PT) e Mauricio Marcon (Podemos) estão com a preferência. Inclusive, a maioria já confirmou que estará na disputa do ano que vem.

Além disso, mudanças partidárias também são possíveis, como Marcon trocando para o PL, juntamente com o deputado estadual Cláudio Branchieri (atual Podemos), segundo o presidente do PL em Caxias, Maurício Scalco.

Outro nome que deve mudar de sigla em breve, com destino ao Republicanos, é o vereador Hiago Morandi (PL). Essa troca pode trazer um impacto no cenário municipal, dado que o partido é da base do governo Adiló, enquanto Morandi é um crítico assíduo da atual gestão. De acordo com o presidente do Republicanos em Caxias, Elisandro Fiuza, há conversas, mas ele salientou que o parlamentar precisa estar "apto e aberto para entender como que o partido funciona". Fiuza também reforçou que o nome do diretor-presidente do Samae, João Uez, já foi sugerido para deputado estadual.

Alguns diretórios também trabalham com políticos já conhecidos na cidade. O PSB que deve indicar Wagner Petrini para deputado estadual e Zé Dambrós para federal, conforme o presidente do diretório Adriano Boff.

Outro partido que vem se fortalecendo na cidade é o PSD. Com a ida do governador Eduardo Leite para a sigla, o prefeito Adiló Didomenico se uniu ao partido ao lado do chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, que está como presidente da sigla. Porém, ainda não há nomes em vista.

O PP também vêm se movimentando para buscar candidatos. Apesar de não divulgarem nomes, nos bastidores, Daiane Mello (PL) anda conversando com a sigla progressista para uma possível troca. Contudo, nada foi definido de acordo com o presidente Alexandre Bortoluz (Bortola).

O Novo, que conta com uma aliança com o PL, estuda lançar a vereadora Sandra Bonetto para deputada federal, conforme a presidente do diretório, Isabela Schumacher. Contudo, ainda estão estudando como formarão a possível chapa. A única certeza do partido é que o deputado federal Marcel van Hattem deve ir para o Senado.

No caso do PRD, o presidente do diretório de Caxias, Flávio Cassina, explicou que estão acontecendo reestruturações nas executivas nacionais e estaduais, com isso, o partido municipal pode sofrer alterações e preferiu não se manifestar neste momento.

O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado no dia 4 de outubro e, o segundo, está marcado para o dia 25 de outubro.

Nomes citados pelos partidos de Caxias como prováveis candidatos

Republicanos

Deputado estadual: João Uez (vereador licenciado e atual diretor-presidente do Samae)

João Uez (vereador licenciado e atual diretor-presidente do Samae) Deputado federal: ainda sem definição.

PSB

Deputado estadual: Wagner Petrini (atual vereador)

Wagner Petrini (atual vereador) Deputado federal: Zé Dambrós (atual vereador).

PSDB

Deputado estadual: Neri, o Carteiro (atualmente no cargo)

Neri, o Carteiro (atualmente no cargo) Deputado federal: sem definição.

PT

Deputado estadual: Pepe Vargas (atualmente no cargo).

Pepe Vargas (atualmente no cargo). Deputada federal: Denise Pessôa (atualmente no cargo).

PL

Deputado estadual: Maurício Scalco (ex-vereador) e Claudio Branchieri (que deve mudar de partido).

Maurício Scalco (ex-vereador) e Claudio Branchieri (que deve mudar de partido). Deputado federal: Mauricio Marcon (busca reeleição e deve mudar de partido).

MDB

Deputado estadual: Carlos Búrigo (busca reeleição).

Carlos Búrigo (busca reeleição). Deputado federal: ainda sem definição.

Novo

Deputado estadual: ainda sem definição.

ainda sem definição. Deputado federal: Sandra Bonetto (atual vereadora).

PSD, PP, PCdoB, PRD