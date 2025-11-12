Edital "Participa" abre inscrições para destinar R$ 10 milhões a projetos sociais no RS

A 2ª edição do "Participa — Edital de Emendas Parlamentares", ação promovida pela deputada federal Denise Pessôa (PT), está com as inscrições abertas até o dia 25. O objetivo é selecionar e priorizar propostas de municípios e entidades gaúchas com relevância e impacto social.

No total, a ação destinará R$ 10 milhões a 85 iniciativas selecionadas pela própria comunidade ao longo das etapas do projeto. Serão seis áreas contempladas:

Custeio de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). Custeio das APAEs na área da saúde. Apoio a projetos voltados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Custeio de hospitais da rede SUS no Rio Grande do Sul; Iniciativas ligadas aos Pontos e Pontões de Cultura com sede no estado; Projetos de entidades dedicados ao combate à violência contra as mulheres.

O edital está disponível no site da deputada. Segundo Denise, a atividade amplia o diálogo:

— O Participa coloca a nossa população no centro da decisão sobre onde investir o dinheiro público. Quem conhece as necessidades de cada cidade é quem vive nos bairros. Nosso edital oportuniza ao povo exercer a democracia ativa, estar no centro do debate, dar voz a quem não tem voz e se engajar em projetos que mudam a vida das pessoas por meio da luta coletiva — afirmou Denise.