Com salário de R$ 1,8 mil, Câmara de Vereadores de Gramado abre processo seletivo para estagiário

A Câmara está oferecendo apenas uma vaga de estágio Gustavo Silva / Divulgação

A Câmara Municipal de Gramado divulgou nesta quarta-feira (19) o processo seletivo para contratação de estagiário de nível superior, com salário de R$ 1,8 mil. É ofertada apenas uma vaga, além de cadastro reserva. As inscrições vão até o dia 25.

A vaga é destinada a estudantes matriculados a partir do segundo semestre dos cursos da área de comunicação social, como Relações Públicas, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Marketing.

