Com salário de R$ 1,8 mil, Câmara de Vereadores de Gramado abre processo seletivo para estagiário

A Câmara Municipal de Gramado divulgou nesta quarta-feira (19) o processo seletivo para contratação de estagiário de nível superior, com salário de R$ 1,8 mil. É ofertada apenas uma vaga, além de cadastro reserva. As inscrições vão até o dia 25.
A vaga é destinada a estudantes matriculados a partir do segundo semestre dos cursos da área de comunicação social, como Relações Públicas, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Marketing.
A bolsa-auxílio é de R$ 1.814,57 , além de vale-alimentação e vale-transporte. As inscrições e demais informações estão disponíveis pelo link. A prova será aplicada de forma online no dia 30. O resultado deve ser divulgado no dia 15 de dezembro.