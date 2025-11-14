Política

Justiça
Notícia

Após condenação por improbidade administrativa, secretário de Planejamento de Caxias do Sul busca rediscutir ação

O processo é de 2008, quando Marcus Vinícius Caberlon era diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e contratou uma empresa sem licitação

Renata Oliveira Silva

