Vereador de Nova Petrópolis protocola lei que sugere multa de até R$ 9 mil para atos de vandalismo contra patrimônio público

O vereador e presidente da Câmara de Nova Petrópolis, o Inspetor Robison (Republicanos), protocolou um projeto de lei que multa em até R$ 9 mil autores de crimes de vandalismo no município. A proposição deve entrar para votação em novembro.

Conforme o PL, os atos de vandalismo considerados são "toda ação dolosa (intencional) que cause dano, destruição, deterioração, pichação, depredação ou inutilização de bens públicos municipais, inclusive praças, prédios, monumentos, bens tombados, veículos, mobiliário urbano, equipamentos e demais estruturas pertencentes ao município, de forma parcial ou total".

Segundo o vereador, o projeto surgiu a partir de casos registrados na cidade.

— Nesse ano tivemos pelo menos dois casos de vandalismo. A partir disso, tivemos a ideia de acompanhar, inclusive, o Poder Executivo que já vinha falando sobre ações em relação a isso, e criar um projeto de lei nesse sentido, para tocar no bolso do pessoal — destacou.

Conforme o vereador, a multa sugerida no projeto foi entre 175 e 1750 Unidades de Referência Municipal (URMs), fixado em R$ 5,1755, equivalente a R$ 905 até R$ 9.057,12. Hoje, no Código de Condutas do município, a multa por causar dano em bens de patrimônio público está prevista em 100 URM, igual a R$ 517,55.

Os valores arrecadados serão destinados ao Fundo Municipal de Segurança Pública ou, na ausência deste, em investimentos diretos na área.

— É uma cidade organizada, ordeira, que preza pela continuidade dessa ordem. Então o pessoal fica chateado quando é preciso gastar dinheiro público para consertar algo que foi feito de maneira irresponsável, sendo que o valor poderia ir para outras áreas como saúde, educação e saúde — comentou.

Outra questão apontada no projeto é que os responsáveis pela pagamento da multa, caso sejam menores de idade, devem ser os pais ou tutores. Porém, outros detalhes de como deve ser aplicada a punição ficará a cargo do Executivo detalhar, segundo o parlamentar.

O projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e deve entrar na pauta para votação no dia 4 de novembro.