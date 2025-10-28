Tataraneto de Giuseppe Garibaldi será homenageado pelo município de Garibaldi nesta sexta-feira

Francesco receberá a "Ordem do Mérito do Município – Giuseppe Garibaldi" Arquivo Pessoal / Divulgação

Tataraneto de Giuseppe Garibaldi, Francesco Garibaldi-Hibbert será homenageado pela prefeitura e Câmara de Vereadores de Garibaldi em comemoração ao aniversário de 125 anos de emancipação política do município. A solenidade será realizada na Casa Legislativa nesta sexta-feira (31), às 16h30min.

Francesco receberá a "Ordem do Mérito do Município – Giuseppe Garibaldi". De acordo com a Câmara, "a honraria reconhece personalidades que contribuíram de maneira significativa para o fortalecimento de laços históricos e culturais, e simboliza a gratidão do povo garibaldense à memória de Giuseppe e Anita Garibaldi — figuras fundamentais na luta pela liberdade e pela unificação de povos".

O ato será um dos momentos centrais das celebrações dos 125 anos de Garibaldi, reforçando "a conexão entre o passado, o presente e o futuro do município".

Quem é Francesco Garibaldi-Hibbert

Descendente da quinta geração da família Garibaldi, Francesco Garibaldi-Hibbert é filho de diplomata e nasceu em Londres, em 5 de maio de 1956. Formado em Engenharia pelo Imperial College de Londres, com mestrado pela École Nationale des Ponts et Chaussées, de Paris, e especialização pela Universidade Bocconi, de Milão, construiu uma carreira sólida como consultor empresarial em grandes companhias internacionais.