Política

Eleições 2024
Notícia

Passado um ano das eleições municipais, saiba onde estão os ex-candidatos à prefeitura de Caxias

Confira as ocupações atuais de Denise Pessôa (PT), Felipe Gremelmaier (MDB) e Maurício Scalco (PL); eles também opinam sobre o segundo governo de Adiló Didomenico

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS