MPF pede esclarecimentos sobre sistema de distribuição de emendas criado pelo deputado federal Mauricio Marcon

Procuradoria da República questiona método que foi batizado de Emenda do Milhão. Nele, municípios com até 30 mil habitantes participam de uma competição por voto popular que ocorre no aplicativo do deputado federal. Parlamentar afirma que iniciativa é legítima e obedece normas

Bruno Tomé

