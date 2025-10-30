MPF pede esclarecimentos sobre sistema de distribuição de emendas criado pelo deputado federal Mauricio Marcon

Deputado federal Mauricio Marcon (Podemos), na Câmara dos Deputados. Kayo Magalhães / Divulgação

O Ministério Público Federal (MPF) abriu um procedimento preparatório para pedir esclarecimentos ao deputado federal Mauricio Marcon (Podemos), de Caxias do Sul, sobre um sistema criado por ele para distribuição de emendas parlamentares para municípios de até 30 mil habitantes. Chamado de Emenda do Milhão, o modelo convida cidades a inscreverem projetos e disputarem a verba por meio de votos no aplicativo do parlamentar.

De acordo com a assessoria de imprensa do MPF, o procedimento foi aberto após uma representação feita em setembro ao órgão. A apuração fica com a cargo da Procuradoria da República em Caxias.

Segundo a comunicação da Procuradoria, questionamentos sobre esse formato de distribuição foram enviados ao deputado federal. Marcon afirma que, até o momento, não recebeu nenhum ofício e que o método adotado durante o mandato dele é "uma iniciativa legítima, obedecendo às normas que regem a destinação de emendas parlamentares e baseando-se nos princípios da transparência e da participação democráticas".

Entre os pedidos solicitados, segundo o MPF, estão se há previsão regimental ou orientação da Câmara dos Deputados para o sistema, os critérios técnicos adotados, se houve análise prévia sobre a viabilidade dos projetos inscritos, além de como funciona a gestão do aplicativo de Marcon, como os dados dos cidadãos são gerenciados e se os resultados são auditados.

Conforme o MPF, a partir do recebimento do ofício, o deputado federal tem 10 dias para responder os questionamentos.

O que diz Marcon

O deputado federal afirmou que não recebeu qualquer ofício sobre o procedimento e que nada consta contra o nome dele em certidão emitida junto ao sistema do MPF.

Em nota, o parlamentar rebateu a informação sobre o procedimento do MPF, publicado inicialmente pela Revista Veja. Marcon defendeu que o método é legítimo e busca auxiliar "municípios mais carentes de recursos". Confira abaixo:

"Com relação à suposta investigação do Ministério Público Federal (MPF) referente à ao processo conhecido por "Emenda do Milhão", não existe qualquer procedimento instaurado no MPF de que se tenha conhecimento a respeito, seja pública ou oficialmente, inclusive conforme o que consta em certidão emitida pelo próprio órgão. Dessa forma, tendo em vista a inexistência de procedimento investigativo, não existe prazo em aberto para a prestação de quaisquer explicações, ao contrário do que consta na matéria publicada pela Revista Veja.

Além disso, também verifica-se uma contradição na matéria em questão, pois não há a figura de uma denúncia anônima válida no MPF, já que o sistema oficial do órgão exige a identificação do denunciante via plataforma gov.br ou de forma presencial.

Por fim, cabe ressaltar que a “Emenda do Milhão” constitui-se como iniciativa legítima, obedecendo às normas que regem a destinação de emendas parlamentares e baseando-se nos princípios da transparência e da participação democráticas. Seu objetivo busca beneficiar justamente os Municípios mais carentes de recursos, os quais disputam, através do sufrágio da população gaúcha, parcela dos recursos a serem indicados por intermédio das emendas parlamentares do Deputado – modalidade participativa de escolha das destinações orçamentárias que é, por sinal, compartilhada por outros deputados federais, como é o caso, por exemplo, da colega de bancada gaúcha de Marcon, a Dep. Denise Pessôa".

Como funciona a Emenda do Milhão

Marcon disponibilizou cerca de 20% do próprio orçamento para a Emenda do Milhão. No sistema, o gabinete do parlamentar recebe sugestões por edital. As 32 melhores entram na disputa e inicia-se um mata-mata.

O município vencedor recebe R$ 1 milhão. Ou seja, aquele que teve o maior engajamento. A competição acontece para quatro grupos de cidades, divididas pela população: até 3 mil habitantes, de 3 mil a 6 mil habitantes, de 6 mil a 10 mil habitantes, e de 10 mil a 30 mil habitantes.

Desde o ano passado, Marcon repassa valores também até a oitava colocada da competição.

O que é um procedimento preparatório