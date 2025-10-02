Ex-candidato a prefeito de Nova Petrópolis e coordenadora de campanha são condenados a inelegibilidade por abuso de poder econômico

O ex-candidato a prefeito de Nova Petrópolis nas eleições de 2024 Charles Paetzinger (PSD) e a coordenadora de campanha Sandra Fernandes foram condenados, em primeira instância pela Justiça Eleitoral, a oito anos de inelegibilidade por abuso de poder econômico durante o pleito. Ainda cabe recurso à decisão. O vereador Tarcísio Brescovit (PL) também havia sido citado no processo, mas foi inocentado.

Ainda em dezembro de 2024, diversos locais da cidade foram alvo de uma operação do Ministério Público, através da Promotoria Eleitoral da 129ª Zona Eleitoral, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO). O objetivo era investigar irregularidades na prestação de contas de campanha do candidato Charles Paetzinger.

A ação foi ajuizada após a identificação de "fortes indícios de uso indevido de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)", segundo o Ministério Público. Entre as irregularidades apontadas, segundo a sentença, estavam:

Realização de eventos não comprovados: o processo comprovou que valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), destinados ao, na época, candidato a vereador Tarcísio, foram usados para pagar aluguéis de espaços em comícios voltados à campanha majoritária (no caso, a de Charles). As negociações dos locais eram feitas por representantes da chapa majoritária, mas os pagamentos saíam da conta do candidato a vereador. Mensagens de celular também confirmaram que os eventos eram organizados em favor dessa candidatura. A irregularidade está no desvio de finalidade: recursos públicos destinados a um candidato específico foram aplicados em outra campanha, prática vedada pela legislação eleitoral, que proíbe a transferência ou uso desses valores fora das hipóteses previstas em lei. Superfaturamento dos custos de santinhos e criação de reserva financeira: foi confirmada a prática de superfaturamento nos materiais de campanha do candidato Tarcísio. A análise técnica mostrou que ele pagou valores bem mais altos do que outros candidatos pelos mesmos produtos, como santinhos, colinhas e adesivos, mesmo tendo adquirido quantidades maiores — o que deveria resultar em preços mais baixos. Embora o responsável pela gráfica tenha tentado justificar a diferença alegando pedidos avulsos e alterações de arte, mensagens extraídas de seu celular revelaram que as notas fiscais eram manipuladas em conjunto com representantes da campanha majoritária. Essas conversas evidenciam que os valores eram inflados de forma artificial para gerar uma “reserva financeira”, destinada a custear despesas da chapa majoritária. Portanto, o crime está no superfaturamento e na emissão de notas fiscais incompatíveis com os serviços prestados, prática que configurou desvio de finalidade no uso dos recursos de campanha. Da utilização da reserva financeira para pagamento de despesas da campanha majoritária: E por último, com a suposta reserva financeira criada pelo superfaturamento, o valor foi usado para custear despesas de um prestador de serviços de audiovisual, que confirmou ter recebido parte do pagamento em dinheiro, sem a emissão de nota fiscal, apesar de parte do valor ter sido transferida via Pix com registro formal. Mensagens extraídas de seu celular reforçaram o depoimento, mostrando que os pagamentos em espécie foram combinados diretamente com representantes da campanha. A irregularidade está no uso de recursos não contabilizados oficialmente, caracterizando “caixa dois” eleitoral, prática ilegal que compromete a transparência e a lisura do financiamento de campanha.

Da sentença

Na sentença final, o vereador Tarcísio foi inocentado pois, no entendimento da juiz Franklin de Oliveira Netto, ele foi uma "vítima" da coordenadora de campanha majoritária, Sandra Fernandes, "que se aproveitou da confiança nela depositada para utilizar indevidamente os recursos de sua campanha". Além disso, destacou que não houve "elementos que demonstrem seu dolo específico de fraudar a legislação eleitoral ou de obter vantagem indevida no pleito eleitoral".

Já Charles e Sandra, que são um casal, foram condenados a oito anos de inelegibilidade por abuso de poder econômico, já que foram encontradas mensagens que comprovavam que o candidato estava ciente das irregularidades. No caso da coordenadora, ela tinha acesso às contas bancárias "tendo sido a principal articuladora das práticas ilícitas".

Ainda cabe recurso à decisão. De acordo com Charles, as medidas já foram tomadas. À reportagem, o ex-candidato destacou que ele e Sandra vão "demonstrar que não houve fraude nem má fé" durante a campanha. (Confira a nota completa abaixo).

"Preciso iniciar dizendo, que logo após a eleição a minha esposa que foi a coordenadora da campanha, fez a prestação de contas da nossa campanha eleitoral. Tivemos as contas aprovadas pelo Ministério Público, surpreendentemente o mesmo MP dias depois, ofereceu denúncia para o judiciário de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Desde o início na contestação e nas alegações finas da ação judicial, reiteramos que por esquecimento não havíamos declarado R$ 2 mil, pois o rapaz que fez os vídeos de campanha esqueceu de nos entregar o recibo da última parcela que foi paga para ele. O que nos causa estranheza é que, fomos acusados de fraude e caixa 2, contudo na sentença proferida pelo juiz de primeira instância não apontam o valor da fraude e nem do caixa 2. Já ingressamos com recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) onde, no curso da ação, demonstraremos que não houve fraude e nem má fé da nossa parte".