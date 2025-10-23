CPI da Energia ouve reclamações sobre falhas e tarifas da RGE em Caxias do Sul

A CPI está visitando diversas cidades do Estado para ouvir os moradores. Na quarta, a Câmara de Caxias do Sul recebeu a comissão. Nathan Oliveira / Divulgação

Aumentos abusivos da conta de luz, problemas no fornecimento de energia elétrica, falta de planejamento, postes caindo e ausência de comunicação da RGE com a população estão entre as principais queixas apresentadas nesta quarta-feira (22) por vereadores e moradores de Caxias do Sul. Eles participaram da audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa que investiga os problemas no fornecimento de energia elétrica pelas concessionárias RGE e CEEE Equatorial.

A consumidora Helena Martins, moradora do centro de Caxias, relatou aumentos expressivos nas contas de energia elétrica nos últimos meses. Segundo ela, o valor que antes era de cerca de R$ 128 ultrapassou os R$ 500 sem que houvesse mudança na rotina da casa.

— Somos só eu e minha filha, e de um mês para o outro a conta disparou. Fui ao Procon, mas a resposta foi de que estava tudo certo. Disseram que viriam técnicos, mas ninguém apareceu — contou aos parlamentares.

Helena afirmou que também buscou a Defensoria Pública após não obter retorno da concessionária.

— Eu só quero pagar pelo que realmente gastei. Moro no mesmo lugar há 20 anos, e nunca tive uma conta assim. Neste ano veio para arrebentar, está pesando no orçamento — desabafou.

Em agosto, uma audiência pública da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul já havia apontado casos de contas residenciais que saltaram de R$ 190 para R$ 1.100 e de R$ 130 para R$ 700. Há o relato que em um empreendimento comercial do bairro Ana Rech, as despesas de energia passaram de R$ 2 mil para R$ 24 mil, segundo a comissão.

O aumento das tarifas também foi questionado por Roberto Vidor, representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). Segundo ele, que tem placas solares em propriedades, teria tido um "aumento abusivo" no valor da conta da RGE.

A Associação de Moradores de Galópolis (Amog) reforçou as críticas à RGE. Presidente da entidade, Darla Pereira afirmou que a população do bairro enfrenta problemas recorrentes de fornecimento de energia elétrica. Segundo ela, pelo menos três vezes por semana a região registra falta de luz.

— São mais de 70 famílias que ficam sem energia. Já fizemos abaixo-assinado para ver se conseguimos respostas da concessionária — garantiu.

O presidente da União das Associações de Bairros (UAB) de Caxias, Valdir Walter, também destacou que em qualquer chuva há problemas nos bairros. Como líder comunitário, disse ter levado os técnicos aos bairros e loteamentos para mostrar problemas como postes caindo, postes de madeira apodrecendo e nenhuma solução foi tomada.

Os relatos de reclamações têm chegado também à vereadora Estela Balardin (PT), que afirmou que há muita dificuldade de comunicação com a RGE. Ela mesma, como parlamentar, não consegue respostas da companhia:

— Temos um aumento abusivo de contas, problemas na distribuição de contas, no corte das árvores e essa CPI está escancarando como temos um distanciamento muito grande entre a população e a RGE — destacou.

O coordenador do Procon de Caxias do Sul, Jair Zauza, relatou que o órgão recebeu mais de mil reclamações sobre aumentos nas contas de energia, das quais cerca de 250 foram formalizadas. Segundo ele, as respostas da RGE seguem um padrão repetitivo, sem análise individualizada dos casos.

— As respostas são praticamente copia e cola, sempre com as mesmas justificativas sobre bandeira tarifária ou consumo elevado — afirmou.

Zauza explicou ainda que houve dificuldades na comunicação entre os órgãos de fiscalização. O Procon tentou encaminhar as reclamações para a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), mas foi orientado a enviá-las à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que abriu uma ouvidoria para cada caso e respondeu com o mesmo conteúdo encaminhado pela própria RGE, o que, segundo ele, acabou fazendo o processo voltar à estaca zero.

Em entrevista ao Pioneiro, o presidente da CPI, o deputado estadual Miguel Rossetto (PT), destacou que vão investigar essas cobranças e, caso comprovadas, a comissão vai buscar o ressarcimento para os consumidores:

— Nós vamos investigar. Existem regras claras tarifárias. A cobrança está determinada pela tarifa e pelo uso do consumidor. Não pode cobrar o que não entregou. Ou ela justifica essa cobrança de forma técnica, ou é uma apropriação indébita, obviamente. Então, é preciso preservar o interesse do consumidor — destacou Rossetto.

O presidente da CPI reforçou que o assunto também será tema da próxima audiência do colegiado, marcada para o dia 3 de novembro, e que deve receber representantes da Agergs.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas (PT), também marcou presença na audiência e criticou o método de concessão, baseado nos anos de 1990, que confere poder absoluto às concessionárias. Conforme Pepe, por conta da criação de agências reguladoras, o poder concedente, de certa forma, se exime da responsabilidade de fiscalizar:

— A concessionária tem poder absoluto. É um escândalo — afirmou.

Para informações e denúncias à CPI, os contatos são: (51) 98188-0045; (51) 3210-1562; cpi.equatorialrge@al.rs.gov.br.

Além do presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT), e da vereadora Rose Frigeri (PT), participou da audiência o vereador-presidente da Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, Aldonei Machado (PSDB).

O que diz a RGE

A reportagem buscou a assessoria de imprensa da concessionária RGE que destacou que estão disponíveis para prestar todos os esclarecimentos e que disponibilizaram diversas dicas para os consumidores de como economizarem durante a bandeira vermelha e como entrarem em contato com a empresa. Confira abaixo: