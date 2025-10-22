Comissão da Câmara dos Deputados visita Caxias do Sul e Bento Gonçalves para diagnóstico da rede de proteção às mulheres

Com o intuito de fazer um diagnóstico da rede de proteção às mulheres na Serra, a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, criada para acompanhar casos de feminicídios no Estado, visitará Bento Gonçalves e Caxias do Sul nesta sexta-feira (24). Nas cidades, serão realizadas atividades para conhecer os órgãos públicos que compõem a rede, visitas técnicas e audiência pública.

A comissão tem realizado atividades públicas em municípios gaúchos desde o início de agosto. O objetivo é conhecer os órgãos públicos da rede de proteção a mulher e realizar um diagnóstico de gargalos e necessidades estruturais específicas de cada região.

Em Caxias do Sul será realizada uma audiência pública na Câmara de Vereadores, às 18h30min, com parlamentares, representantes dos órgãos e de movimentos de mulheres e feministas. Até outubro, o município já registrou dois feminicídios consumados e 55 estupros. As maiores reivindicações dos grupos são:

Atendimento 24 horas na Delegacia da Mulher

Ampliação das equipes de atendimentos nos equipamentos da rede de proteção.

Na cidade, a deputada federal Fernanda Melchiona (PSOL), que coordena a Comissão, e a deputada estadual Luciana Genro (PSOL) também vão promover mais uma edição do Ciclo de Debates Feministas, que ocorre às 20h, no Espaço Cultural Ponto Coletivo.

Já em Bento Gonçalves, a Comissão fará uma reunião com representantes dos órgãos públicos que compõem a rede e visitas técnicas ao Centro de Referência da Mulher e à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Em 2025, o município registrou um crescimento no número de feminicídios, com duas vítimas, sendo que em 2024 não houve casos desse tipo de crime.

— Cada visita, audiência pública ou reunião nos ajuda a conhecer a realidade de cada localidade e a propor políticas públicas mais assertivas — afirmou a deputada Fernanda.

"Piores Cidades para Ser Mulher"

Ainda em julho, o Pioneiro divulgou um estudo que apontava Caxias do Sul e Bento Gonçalves entre as cidades do Brasil com grandes desafios para igualar mulheres e homens. A informação foi da pesquisa “Piores Cidades Para Ser Mulher” foi desenvolvida pela Tewá 225, consultoria socioambiental de São Paulo que tem entre clientes a Unesco, a ONU Mulheres e o Instituto Votorantin.

Entre 319 municípios de todo o país no quesito “Igualdade de Gênero”, Caxias do Sul foi classificada na 170ª posição, com nota 35,15, enquanto Bento Gonçalves ficou na 220ª posição, com nota 37,63.

Programação

Sexta-feira (24)

14h: Reunião com a rede de proteção à mulher no Complexo Administrativo de Bento Gonçalves (Rua 10 de novembro, 190)

Reunião com a rede de proteção à mulher no Complexo Administrativo de Bento Gonçalves (Rua 10 de novembro, 190) 15h: Visita técnica ao Centro de Referência da Mulher de Bento Gonçalves (ao lado do Complexo Administrativo)

Visita técnica ao Centro de Referência da Mulher de Bento Gonçalves (ao lado do Complexo Administrativo) 16h: Visita técnica à Delegacia Especializada de Atencimento à Mulher de Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142 - 2° andar)

Visita técnica à Delegacia Especializada de Atencimento à Mulher de Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142 - 2° andar) 18h30: Audiência pública na Câmara Municipal de Caxias do Sul (Rua Alfredo Chaves, 1323)

Audiência pública na Câmara Municipal de Caxias do Sul (Rua Alfredo Chaves, 1323) 20h: Ciclo de Debates Feminias em Caxias do Sul - Espaço Cultural Ponto Coletivo (Rua Andrade Neves - 573)