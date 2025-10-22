Política

Comissão da Câmara dos Deputados visita Caxias do Sul e Bento Gonçalves para diagnóstico da rede de proteção às mulheres

O objetivo é fortalecer a rede, diagnosticando gargalos e necessidades estruturais específicas de cada região. Serão realizadas reuniões, visitas técnicas e audiência pública nas cidades na sexta-feira (24). Confira a programação

Renata Oliveira Silva

