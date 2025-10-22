Comissão da Câmara dos Deputados visita Caxias do Sul e Bento Gonçalves para diagnóstico da rede de proteção às mulheres

Com o intuito de fazer um diagnóstico da rede de proteção às mulheres na Serra, a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, criada para acompanhar casos de feminicídios no Estado, visitará Bento Gonçalves e Caxias do Sul nesta sexta-feira (24). Nas cidades, serão realizadas atividades para conhecer os órgãos públicos que compõem a rede, visitas técnicas e audiência pública.
A comissão tem realizado atividades públicas em municípios gaúchos desde o início de agosto. O objetivo é conhecer os órgãos públicos da rede de proteção a mulher e realizar um diagnóstico de gargalos e necessidades estruturais específicas de cada região.
Em Caxias do Sul será realizada uma audiência pública na Câmara de Vereadores, às 18h30min, com parlamentares, representantes dos órgãos e de movimentos de mulheres e feministas. Até outubro, o município já registrou dois feminicídios consumados e 55 estupros. As maiores reivindicações dos grupos são:
- Atendimento 24 horas na Delegacia da Mulher
- Ampliação das equipes de atendimentos nos equipamentos da rede de proteção.
Na cidade, a deputada federal Fernanda Melchiona (PSOL), que coordena a Comissão, e a deputada estadual Luciana Genro (PSOL) também vão promover mais uma edição do Ciclo de Debates Feministas, que ocorre às 20h, no Espaço Cultural Ponto Coletivo.
Já em Bento Gonçalves, a Comissão fará uma reunião com representantes dos órgãos públicos que compõem a rede e visitas técnicas ao Centro de Referência da Mulher e à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Em 2025, o município registrou um crescimento no número de feminicídios, com duas vítimas, sendo que em 2024 não houve casos desse tipo de crime.
— Cada visita, audiência pública ou reunião nos ajuda a conhecer a realidade de cada localidade e a propor políticas públicas mais assertivas — afirmou a deputada Fernanda.
"Piores Cidades para Ser Mulher"
Ainda em julho, o Pioneiro divulgou um estudo que apontava Caxias do Sul e Bento Gonçalves entre as cidades do Brasil com grandes desafios para igualar mulheres e homens. A informação foi da pesquisa “Piores Cidades Para Ser Mulher” foi desenvolvida pela Tewá 225, consultoria socioambiental de São Paulo que tem entre clientes a Unesco, a ONU Mulheres e o Instituto Votorantin.
Entre 319 municípios de todo o país no quesito “Igualdade de Gênero”, Caxias do Sul foi classificada na 170ª posição, com nota 35,15, enquanto Bento Gonçalves ficou na 220ª posição, com nota 37,63.
Programação
Sexta-feira (24)
- 14h: Reunião com a rede de proteção à mulher no Complexo Administrativo de Bento Gonçalves (Rua 10 de novembro, 190)
- 15h: Visita técnica ao Centro de Referência da Mulher de Bento Gonçalves (ao lado do Complexo Administrativo)
- 16h: Visita técnica à Delegacia Especializada de Atencimento à Mulher de Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142 - 2° andar)
- 18h30: Audiência pública na Câmara Municipal de Caxias do Sul (Rua Alfredo Chaves, 1323)
- 20h: Ciclo de Debates Feminias em Caxias do Sul - Espaço Cultural Ponto Coletivo (Rua Andrade Neves - 573)